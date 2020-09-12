Выбираем свежий дизельный универсал D-класса по доступной цене

Источник материала: Onliner

Дизельный Passat универсал — это уже нарицательное. Любовь к данному автомобилю прививается белорусам с детства. Но исторический предмет обожания — Volkswagen Passat B3 Variant — уже слишком стар, и вряд ли сегодня о нем кто-нибудь мечтает в здравом уме. С потрепанных дизельных универсалов простой люд постепенно пересаживается на Polo Sedan и Logan. Но любовь к солярке и 5-дверному кузову у нас в крови, поэтому в душе мы по-прежнему хотим Passat с мотором TDI или что-то подобное. Давайте заглянем в «Автобарахолку» и посмотрим, сколько сейчас стоят 5-летние «одноклассники» дизельного Passat. Мы подобрали самые доступные варианты!

Renault Laguna

Это тоже один из самых востребованных автомобилей конца 1990-х — начала 2000-х на белорусском рынке. Конечно, до изменения таможенных пошлин такие машины привозили из Европы более охотно, но даже модель третьего поколения у нас встречается достаточно часто. Хватает в Беларуси и Talisman'ов, которые пришли на смену «Лагунам». Но в сегодняшнюю подборку мы включили рестайлинговую Laguna III.

Автомобиль оснащен хорошо знакомым многим белорусам 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 110 л. с. и механической коробкой передач. Пробег — 166 тыс. км. Машине пять лет, поэтому вполне возможно, что показания на одометре корректны. Универсал привезли из Бельгии, недавно были заменены масло и фильтры. Среди опций отмечены система стабилизации, парктроник, литые диски, мультимедийная система с цветным экраном. Цена — 9,4 тыс. долларов в эквиваленте.

Opel Insignia

Новых Opel Insignia в Беларуси продано ничтожно мало. Модель не из дешевых. А вот подержанных экземпляров, к счастью, хватает. Есть и дизели, и универсалы. Вот, например, в Полоцке продается синяя Insignia первого поколения после рестайлинга. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым дизельным мотором, развивающим 136 л. с. Пробег машины составляет 140 тыс. км, причем продавец уверяет, что цифра оригинальная.

Данная Insignia прибыла в Беларусь в апреле текущего года и продается, т. к. владельцу нужен 7-местный автомобиль. В объявлении перечислены все опции, имеющиеся в машине. Их немало: круиз-контроль, розетка на 220 В, большой экран мультимедийной системы, подогрев кресел, два ключа и мн. др. Продавец сообщает, что расход по трассе с включенным «климатом» составляет всего 4,1 литра на 100 км. Стоит все это добро 10,5 тыс. долларов по курсу.

Citroen C5

Классический Citroen C5 уже давно не продается в Беларуси, и даже рынок Западной Европы данная модель покинула, оставив после себя лишь кроссовер С5 AirCross. Любителям этой машины остается выбирать подержанные экземпляры на «Автобарахолке». За 11,9 тыс. долларов по курсу в Минске продается черный универсал С5, выпущенный в 2015 году. Пробег автомобиля — 171 тыс. км. Машина дизельная, с 1,6-литровым турбомотором под капотом (110 л. с.).

Универсал оснащен автоматической коробкой передач, круиз-контролем, системой стабилизации, системой ABS, литыми дисками R17, противотуманными фарами, парктрониками по кругу, климат-контролем с разделением зон, комбинированным салоном (кожа/ткань) и др. Продавец делает акцент на том, что у машины простая пружинная подвеска. Он готов торговаться у капота.

Volvo V60

Не самый популярный выбор любителей дизельных универсалов — Volvo V60. Можно сказать, это недооцененная модель на нашем рынке. Стоит предлагаемый автомобиль 12,2 тыс. долларов по курсу. Это машина 2015 года выпуска с 1,6-литровым дизельным двигателем. На нее установлена механическая коробка передач. Конечно, 115-сильный мотор не делает из V60 пушку-гонку — разгон до сотни занимает 11,3 секунды. Зато средний расход при желании можно держать на отметке 5 л / 100 км.

Комплектация у шведского универсала богатая. Здесь имеются круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, система старт-стоп, датчик света, электрорегулировка боковых зеркал, обогрев зеркал, датчик дождя, громкая связь, литые диски R16, заводской съемный фаркоп, NAVI, Bluetooth, задние парктроники, дневные светодиодные ходовые огни, ксеноновая оптика и мн. др. Конечно же автомобиль напичкан системами безопасности, Volvo по-другому не умеет.

Peugeot 508

Когда-то давно Peugeot 508 собирался в Беларуси. Еще до рестайлинга. Но в нашу подборку мы включили машины моложе пяти лет, поэтому сюда попал уже обновленный «пятьсот восьмой». Универсал пробежал за свою жизнь менее 150 тыс. км. В движение его приводит 2-литровый турбодизель, работающий в паре с механической коробкой передач. Автомобиль достаточно резвый — до сотни разгоняется примерно за 9 секунд. К тому же дизельный 508-й отличается высокой экономичностью: средний расход — 4,9 литра на сотню.

В объявлении говорится, что универсал в отличном состоянии, полностью обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации. Судя по снимкам, у машины аккуратный салон и весь необходимый набор опций. Есть обогрев боковых зеркал и передних кресел, круиз-контроль, климат-контроль, парктроники, полный электропакет и др.

Skoda Superb

«Чешский Passat» в кузове универсал тоже в почете у белорусских автолюбителей. Второе поколение Skoda Superb c 1,6-литровым турбодизелем и вместительным кузовом можно купить в Минске за 12,4 тыс. долларов по курсу. Это будет машина 2015 года выпуска с пробегом почти 200 тыс. км. Предлагаемая версия Superb — одна из самых маломощных: отдача «четверки» составляет лишь 105 л. с. Более-менее динамичным этот автомобиль сможет сделать только водитель, умело орудующий механической коробкой передач.

Но если вы ищете машину не для гонок, а для комфортного передвижения из точки А в точку Б с семьей и багажом, то эта Skoda отлично подойдет. Несмотря на скромную техническую начинку, здесь хватает необходимых опций (они перечислены в объявлении). Навскидку можно было бы добавить разве что обогрев кресел и литые диски побольше. Но тогда и цена была бы выше.