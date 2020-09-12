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Выбираем свежий дизельный универсал D-класса по доступной цене

12.09.2020 08:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дизельный Passat универсал — это уже нарицательное. Любовь к данному автомобилю прививается белорусам с детства. Но исторический предмет обожания — Volkswagen Passat B3 Variant — уже слишком стар, и вряд ли сегодня о нем кто-нибудь мечтает в здравом уме. С потрепанных дизельных универсалов простой люд постепенно пересаживается на Polo Sedan и Logan. Но любовь к солярке и 5-дверному кузову у нас в крови, поэтому в душе мы по-прежнему хотим Passat с мотором TDI или что-то подобное. Давайте заглянем в «Автобарахолку» и посмотрим, сколько сейчас стоят 5-летние «одноклассники» дизельного Passat. Мы подобрали самые доступные варианты!

Renault Laguna

Это тоже один из самых востребованных автомобилей конца 1990-х — начала 2000-х на белорусском рынке. Конечно, до изменения таможенных пошлин такие машины привозили из Европы более охотно, но даже модель третьего поколения у нас встречается достаточно часто. Хватает в Беларуси и Talisman'ов, которые пришли на смену «Лагунам». Но в сегодняшнюю подборку мы включили рестайлинговую Laguna III.


Renault Laguna III Рестайлинг CL, 2015 г.в., 166 000 км
серый, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
24 432 р.
9400 $
7936 €
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Автомобиль оснащен хорошо знакомым многим белорусам 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 110 л. с. и механической коробкой передач. Пробег — 166 тыс. км. Машине пять лет, поэтому вполне возможно, что показания на одометре корректны. Универсал привезли из Бельгии, недавно были заменены масло и фильтры. Среди опций отмечены система стабилизации, парктроник, литые диски, мультимедийная система с цветным экраном. Цена — 9,4 тыс. долларов в эквиваленте.

Opel Insignia

Новых Opel Insignia в Беларуси продано ничтожно мало. Модель не из дешевых. А вот подержанных экземпляров, к счастью, хватает. Есть и дизели, и универсалы. Вот, например, в Полоцке продается синяя Insignia первого поколения после рестайлинга. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым дизельным мотором, развивающим 136 л. с. Пробег машины составляет 140 тыс. км, причем продавец уверяет, что цифра оригинальная.


Opel Insignia A Рестайлинг, 2015 г.в., 140 000 км
синий, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
27 292 р.
Обмен
10 500 $
8865 €
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Данная Insignia прибыла в Беларусь в апреле текущего года и продается, т. к. владельцу нужен 7-местный автомобиль. В объявлении перечислены все опции, имеющиеся в машине. Их немало: круиз-контроль, розетка на 220 В, большой экран мультимедийной системы, подогрев кресел, два ключа и мн. др. Продавец сообщает, что расход по трассе с включенным «климатом» составляет всего 4,1 литра на 100 км. Стоит все это добро 10,5 тыс. долларов по курсу.

Citroen C5

Классический Citroen C5 уже давно не продается в Беларуси, и даже рынок Западной Европы данная модель покинула, оставив после себя лишь кроссовер С5 AirCross. Любителям этой машины остается выбирать подержанные экземпляры на «Автобарахолке». За 11,9 тыс. долларов по курсу в Минске продается черный универсал С5, выпущенный в 2015 году. Пробег автомобиля — 171 тыс. км. Машина дизельная, с 1,6-литровым турбомотором под капотом (110 л. с.).


Citroen C5 II, 2015 г.в., 171 000 км
черный, универсал, дизель 1.6 л, автоматическая, передний привод
30 930 р.
11 900 $
10 047 €
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Универсал оснащен автоматической коробкой передач, круиз-контролем, системой стабилизации, системой ABS, литыми дисками R17, противотуманными фарами, парктрониками по кругу, климат-контролем с разделением зон, комбинированным салоном (кожа/ткань) и др. Продавец делает акцент на том, что у машины простая пружинная подвеска. Он готов торговаться у капота.

Volvo V60

Не самый популярный выбор любителей дизельных универсалов — Volvo V60. Можно сказать, это недооцененная модель на нашем рынке. Стоит предлагаемый автомобиль 12,2 тыс. долларов по курсу. Это машина 2015 года выпуска с 1,6-литровым дизельным двигателем. На нее установлена механическая коробка передач. Конечно, 115-сильный мотор не делает из V60 пушку-гонку — разгон до сотни занимает 11,3 секунды. Зато средний расход при желании можно держать на отметке 5 л / 100 км.


Volvo V60 I Рестайлинг, 2015 г.в., 176 383 км
синий, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
31 913 р.
Обмен
12 278 $
10 366 €
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Комплектация у шведского универсала богатая. Здесь имеются круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, система старт-стоп, датчик света, электрорегулировка боковых зеркал, обогрев зеркал, датчик дождя, громкая связь, литые диски R16, заводской съемный фаркоп, NAVI, Bluetooth, задние парктроники, дневные светодиодные ходовые огни, ксеноновая оптика и мн. др. Конечно же автомобиль напичкан системами безопасности, Volvo по-другому не умеет.

Peugeot 508

Когда-то давно Peugeot 508 собирался в Беларуси. Еще до рестайлинга. Но в нашу подборку мы включили машины моложе пяти лет, поэтому сюда попал уже обновленный «пятьсот восьмой». Универсал пробежал за свою жизнь менее 150 тыс. км. В движение его приводит 2-литровый турбодизель, работающий в паре с механической коробкой передач. Автомобиль достаточно резвый — до сотни разгоняется примерно за 9 секунд. К тому же дизельный 508-й отличается высокой экономичностью: средний расход — 4,9 литра на сотню.


Peugeot 508 I Рестайлинг, 2015 г.в., 149 000 км
черный, универсал, дизель 2 л, механическая, передний привод
31 970 р.
Обмен
12 300 $
10 385 €
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В объявлении говорится, что универсал в отличном состоянии, полностью обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации. Судя по снимкам, у машины аккуратный салон и весь необходимый набор опций. Есть обогрев боковых зеркал и передних кресел, круиз-контроль, климат-контроль, парктроники, полный электропакет и др.

Skoda Superb

«Чешский Passat» в кузове универсал тоже в почете у белорусских автолюбителей. Второе поколение Skoda Superb c 1,6-литровым турбодизелем и вместительным кузовом можно купить в Минске за 12,4 тыс. долларов по курсу. Это будет машина 2015 года выпуска с пробегом почти 200 тыс. км. Предлагаемая версия Superb — одна из самых маломощных: отдача «четверки» составляет лишь 105 л. с. Более-менее динамичным этот автомобиль сможет сделать только водитель, умело орудующий механической коробкой передач.


Skoda Superb II Рестайлинг, 2015 г.в., 198 000 км
черный, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
32 230 р.
Обмен
12 400 $
10 469 €
Посмотреть объявление

Но если вы ищете машину не для гонок, а для комфортного передвижения из точки А в точку Б с семьей и багажом, то эта Skoda отлично подойдет. Несмотря на скромную техническую начинку, здесь хватает необходимых опций (они перечислены в объявлении). Навскидку можно было бы добавить разве что обогрев кресел и литые диски побольше. Но тогда и цена была бы выше.

 
Теги: Минск
 
 
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Дизельный Passat универсал — это уже нарицательное. Любовь к данному автомобилю прививается белорусам с детства. Но исторический предмет обожания — Volkswagen Passat...
 
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