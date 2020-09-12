Ремонт за копейку: минчане создали скандинавский хюгге в обычной панельке

Источник материала: Onliner Конкурс «Ремонт за копейку» вернулся, а это значит, что у каждого, кто недавно пережил ремонт, есть шанс выиграть тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Начнет новый сезон минчанин Антон, создавший вместе с супругой на «панельных» метрах атмосферу скандинавского хюгге: «Этой статьей я хотел бы показать, в какие суммы выливается ремонт, в котором ни вам, ни вашим родным не придется переодеваться в строительную робу. Таким образом, мы не просто сохраняем правильный экономический порядок вещей в нашей стране, но и бережем здоровье, нервы и время».

Итак, шел прекрасный и волнительный 2018 год. Панельная «двушка» площадью 60 квадратных метров. Мы с невестой с чуть пугающим, но одновременно чарующим восторгом оглядывали пока еще безликие бетонные стены нашего будущего жилища. Глядя на холодную толщу панельного железобетона, тогда еще сложно было поверить, что через четыре месяца она превратится в наше личное теплое и уютное гнездышко.









Заранее хочу отметить, что я не понимаю трех вещей:

1) квантовую физику;

2) политику;

3) шутки про тещу и тестя, так как с ними мне очень повезло, и все, что вы тут увидите, стало возможно именно благодаря им, за что им огромное спасибо.

После приемки мы (послушав самое популярное белорусское радио) пошли смотреть работу строителя, который заканчивал ремонт квартиры несколькими этажами выше. Результат его работы нас приятно удивил, цены он назвал вполне приемлемые, сроки указал четкие. Прекрасно осознавая риски, мы согласились на сотрудничество. Справедливости ради надо отметить, что перед этим был проведен аудит еще двух незнакомых бригад, но результат их работ мы не видели, цены были неприемлемые, а сроки — размытые. Перед началом ремонта я набросал схематичные планы полов, электрики, мебели и сантехнических выводов, чтобы было проще определиться с объемом и работ, и материалов.









За работу над всей квартирой мастер запросил 8000 рублей. Довольно много потянула отделка потолка. Все строители нас уговаривали сделать натяжной, ведь это проще, дешевле и быстрее для всех. «У вас же ламинат, пластиковые окна и мебель из ДСП — все равно пластиком дышать будете», — говорили они. По мне так это слабая логическая цепочка: ведь если вокруг и так радиация, не станете же вы строить еще и АЭС? Так что мы выбрали вариант с выравниваем и покраской перекрытий.

Пошли закупки. Черновые материалы заказывал мастер, вышло 916 рублей. Я рассчитывал, что в панельном доме не возникнет необходимость лить стяжку и сильно выравнивать стены. Насчет стяжки мастер меня переубедил, выставив лазерный уровень посередине квартиры и наглядно показав перепады по всем комнатам. Но зато хоть насчет стен я не ошибся. Выбор всех чистовых отделочных материалов и создание общей концепции интерьера возглавил мой самый любимый и талантливый дизайнер. Так вот, выбор моей невесты пал на интерьер в цветах льна, бледного розового и белого. Постфактум смело могу сказать, что мой любимый дизайнер снова доказал свое превосходство. Получившийся стиль назвали «минималистичным романтизмом».













Отдельно стоит рассказать про ламинат. Выбрали его в ТД «Палас». Это была последняя партия, и нужный нам объем собирали по всем складам Минска. Тут мне пришлось постараться и вычертить схему укладки так, чтобы найденных пачек паркета хватило ровно на весь объем. Иначе было бы очень проблематично найти недостающие доски. Мне удалось, и в итоге осталось ровно три доски, которые ушли на отделку порожка балкона и скрытый лючок в туалете.









Тут поподробнее. Скрытые лючки для плитки стоят непомерных денег для своего функционала. Так что мы с мастером решили, что он приклеит плитку на отрезок ламината, а к нему приделает обычные мебельные петли и упор-защелку. В результате данное решение стоило копейки и спустя два года исправно функционирует.





Плитка — «Керамин». В хороших руках при укладке она заиграет другими красками. А вот в плохих может приехать не в том количестве. У нас дизайнер в салоне неправильно указала размеры на развертке стен, так что будьте внимательны.









Обои, люстры, двери, сантехнику, смесители и большинство остального выбирали на строительном рынке в Уручье по максимально бюджетным ценам. Унитаз от застройщика мастер отмыл, за что ему огромное спасибо. Но при смывании тот так и норовит выплеснуть все под ноги, а вечно падающая крышка унитаза старается избавить тебя от необходимости делать детскую. От знакомых знаю, что не только у нас такая проблема.





На сегодняшний день могу сказать, что дешевые варианты могут приятно удивлять. К этому моменту сильно разочаровали только смесители. Верхний душ в ванной сломался через месяц. Нижний потерпел два. Смеситель в кухне кричит громче нас, а гигиенический душик в это время в туалете горько изливается слезами по стене.

Кухня — известного белорусского производителя. Спустя два года она только радует, чего не скажешь про обслуживание при покупке и сборке.









Практически всю мебель мы ожидаемо заказали в Ikea и привезли через посредников (7% сверху). Собирать ее за день до свадьбы и одновременно переезжать — тот еще опыт. Особенно запомнился шкаф. Его мы сами заранее конструировали на сайте, где можно выбрать отделку и начинку. В результате нашпиговали его всем внутри, как индейку на День благодарения. Собирал его я один по инструкции, которая предусматривала сбор в горизонтальном положении. Далее два забавных нарисованных человечка показывали мне, что его надо перевернуть вертикально. А спецификация купленных элементов настойчиво кричала, что их суммарный вес превышает 110 кг против моих 63.





Окончательно вразумив себя, что нарисованные сборщики мне не помощники, я принялся за подъем угла шкафа. Где-то на 30° показалось, что завтра мне не придется идти к алтарю, а в этом шкафу меня к нему отнесут, правда совсем не по свадебному поводу. Благо все обошлось, и сейчас это любимый предмет мебели моей любимой.













Напоследок могу сказать, что если вы хотите создать атмосферу уюта, то не стоит забывать о простых правилах датского хюгге (много источников теплого света (3000K), любимого декора, свечей, теплого текстиля, простой мебели), не зацикливаться на модных в данный момент вещах и на одобрении друзей или соседей, а делать так, как хочется именно вам.

Итак, смета Антона и его супруги. Уточним, что цены актуальны на 2018 год.

Отделка Наименование Стоимость (руб.) Черновые материалы 916 Ламинат­­­, подложка, плинтусы 800 Ванна 346 Раковины, смесители, полотенцесушитель, мебель в ванную 660 Обои 752 Плитка, фуга 760 Двери межкомнатные 904 Дверь входная 510 Кухня 3020 Светильники 300 Розетки, выключатели 250 Работа строителя 8000 Прочее (трубы, переходники, расходные материалы, метизы, провода, декор и т. д.) 700 Итого­­ 17 918 Мебель Мебель мягкая (диван, кровать, матрас) 2200 Мебель корпусная (стол, 2 шкафа, 2 тумбочки, 2 комода, стулья), настил для балкона 2000 Итого: 4200 Бытовая техника Бытовая техника (холодильник, варочная панель, духовка, вытяжка, посудомоечная машина) 3500

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