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S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси
Источник материала: Навiны
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».
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Также эксперты подчеркнули возросшие риски для финансовой стабильности банковской системы республики.
Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги крупнейших белорусских банков, причем предположило возможное их снижение.
Standard & Poor’s наряду с Moody’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.
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Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного...
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