S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

Как пишет DW , в агентстве объяснили, что данное решение связано с политическим кризисом в стране, который может сказаться на перспективах экономического роста в среднесрочном плане.

Также эксперты подчеркнули возросшие риски для финансовой стабильности банковской системы республики.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги крупнейших белорусских банков, причем предположило возможное их снижение.

Standard & Poor’s наряду с Moody’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.