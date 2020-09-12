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Латвия спасла от репрессий в Беларуси почти 60 человек
Источник материала: Навiны
По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, Рига выдала 57 виз лицам, которых в Беларуси могут преследовать по политическим мотивам.
Кроме этого, заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «RigaTV 24», латвийские власти выделили 200 тысяч евро на лечение в клиниках страны пострадавших от репрессий в Беларуси, а также на поддержку журналистов.
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По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, Рига выдала 57 виз лицам, которых в Беларуси могут преследовать по политическим мотивам.
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