















“Я думаю, что если брать Путина и Лукашенко, при всей независимости и как бы решимости, геройстве, Путин не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, – она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми... не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина”, – сказал Кравчук.





По его мнению, в Беларуси происходит большая драма, в которой участвует белорусский народ.



