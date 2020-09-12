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Экс-президент Украины назвал Лукашенко "тяжелой ношей" для Путина

12.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.





“Я думаю, что если брать Путина и Лукашенко, при всей независимости и как бы решимости, геройстве, Путин не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, – она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми... не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина”, – сказал Кравчук.

По его мнению, в Беларуси происходит большая драма, в которой участвует белорусский народ.
 
 
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Президент России Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил в программе "Свобода слова Савика...
 
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