«Минсктранс»: с 15 сентября для поездки в Литву нужно будет получить QR-код









«Минск-Новости» . Такая информация размещена на сайте ГП «Минсктранс», сообщает корреспондент агентства





На транспортном госпредприятии уточнили, что с 15 сентября посадка пассажиров в автобусы будет осуществляться только при наличии QR-кода.





Заполнить форму электронной анкеты можно на сайте на русском, английском, литовском языках.