ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минсктранс»: с 15 сентября для поездки в Литву нужно будет получить QR-код

12.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 15 сентября 2020 года перед поездкой в Литву пассажир должен самостоятельно заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы и получить QR-код.



Такая информация размещена на сайте ГП «Минсктранс», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На транспортном госпредприятии уточнили, что с 15 сентября посадка пассажиров в автобусы будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Заполнить форму электронной анкеты можно на сайте на русском, английском, литовском языках.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 сентября 2020 года перед поездкой в Литву пассажир должен самостоятельно заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт за копейку: минчане создали скандинавский хюгге в обычной панельке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика