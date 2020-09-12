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«Минсктранс»: с 15 сентября для поездки в Литву нужно будет получить QR-код
Источник материала: Партизан
С 15 сентября 2020 года перед поездкой в Литву пассажир должен самостоятельно заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы и получить QR-код.
Такая информация размещена на сайте ГП «Минсктранс», сообщает корреспондент агентства
На транспортном госпредприятии уточнили, что с 15 сентября посадка пассажиров в автобусы будет осуществляться только при наличии QR-кода.
Заполнить форму электронной анкеты можно на сайте на русском, английском, литовском языках.
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С 15 сентября 2020 года перед поездкой в Литву пассажир должен самостоятельно заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы и...
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