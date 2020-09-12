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Синдром де Кервена. Как распознать и чем лечить

12.09.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болевые ощущения в области запястья у основания большого пальца могут указывать на синдром де Кервена. Считается, что заболевание тесно связано с профессиональной деятельностью: чаще всего его развитию подвержены те, кто вынужден постоянно выполнять однотипные движения, которые вызывают чрезмерное напряжение большого пальца. Портал «Здоровые люди» (24health.by) вместе с врачом-травматологом-ортопедом, научным сотрудником лаборатории патологии суставов и спортивной травмы РНПЦ травматологии и ортопедии Романом Сироткиным рассказывают о синдроме, его диагностике и лечении.


Фото: unsplash.com

Что такое синдром де Кервена?

Сухожилия мышцы-разгибателя и отводящей мышцы большого пальца расположены в одном канале, который достаточно узок. При воспалении сухожилия утолщаются, что приводит к еще большему сужению канала и раздражению болевых рецепторов. Именно по этой причине при любом движении большим пальцем человек ощущает боль (причем иногда эти ощущения крайне болезненны).

— Большой палец кисти считается самым активным. Без него не обходится практически ни одно мелкое движение. Не последнюю роль играет он и при выполнении ряда более крупных операций. Если большой палец находится в постоянном напряжении, а кисть находится в положении, при котором она отклонена в сторону мизинца, нагрузка на канал и сухожилия увеличивается в разы, — рассказывает Роман Сироткин.

При прогрессировании заболевания происходит значительное сужение канала. Сухожилия начинают сильнее давить на его стенки, из-за чего в сухожильных влагалищах возникает воспаление. Они отекают, что провоцирует более сильное повреждение канала и развитие стеноза.

«Запястье матери». Кто в группе риска

Болезнь де Кервена еще называют тендовагинитом де Кервена, стенозирующим тендовагинитом, «запястьем матери». В группе риска люди, которые часто выполняют повторяющиеся монотонные действия, включая защемление, хватание, тягу или толкание.

— Чаще всего синдром де Кервена диагностируется у тех, кто по роду своей деятельности постоянно выполняет однотипные движения кистью, которые приводят к перегрузке запястья и кисти. Например, частое и активное использование компьютерной мыши, клавиатуры при наборе текста. Спровоцировать заболевание могут и некоторые виды развлечений (боулинг, гольф, игра на пианино, шитье и вязание). Подвержены синдрому также те, кто часто пользуется инструментом (например, молотком или отверткой), — говорит врач.

Помимо этого среди причин развития синдрома де Кервена — растяжение или травма области запястья, а также состояния, при которых высок риск возникновения отеков, например, при ревматоидном артрите.


Фото: unsplash.com

К слову, нередко синдром диагностируется у женщин, которые ежедневно выполняют большой объем домашней работы или носят маленьких детей на руках (отсюда и пошло название «запястье матери»).

Как распознать синдром?

Основным симптомом является ноющая боль в основании большого пальца. Чаще всего она появляется после длительной нагрузки. Для заболевания характерно постепенное развитие, причем симптомы могут нарастать в течение нескольких недель. Если вначале боль беспокоит только при активных движениях, то по мере прогрессирования заболевания болевой синдром беспокоит все больше, он усиливается. Теперь дискомфорт и боль человек испытывает даже при незначительных нагрузках или в состоянии покоя.

Помимо этого человека может беспокоить:

  • боль в запястье (может распространяться на предплечье и большой палец);
  • небольшой отек,
  • покраснение кожи или ощущение тепла в запястье.

Диагностика и методы лечения

В основном диагностика заболевания заключается в визуальном осмотре кисти. В области лучезапястного сустава со стороны большого пальца будет виден незначительный или умеренный местный отек, контуры анатомической табакерки (треугольное углубление у основания большого пальца) сглажены. При пальпации пациент жалуется на болезненность в этой области.

— Для диагностики применяется специальный тест Финкельштейна. Врач обхватывает большой палец и сгибает его насколько возможно. Либо предлагает пациенту сжать кулак, а кисть отвести в сторону локтя. Если при этом возникает острая боль, тест считается положительным, — поясняет Роман.

Дополнительно специалист может назначить рентгенографию области лучезапястного сустава в прямой проекции.

Лечение болезни де Кервена в основном заключается в обеспечении покоя большого пальца кисти. Для этого используются специальные фиксирующие повязки. Как правило, их рекомендуют носить 1−1,5 месяца. В случае необходимости также назначается курс нестероидных противовоспалительных препаратов, выполняются лечебные блокады с глюкокортикостероидами или проводятся курсы физиопроцедур.

— Если эффекта от консервативного лечения нет, применяются хирургические методы лечения. В области измененной связки 1-го костно-фиброзного канала, которая покрывает сухожилия, выполняется небольшой разрез. Верхняя стенка канала иссекается, тем самым достигается декомпрессия сухожилий. Это уменьшает боль и воспаление, а сухожилиям возвращается способность свободно двигаться в канале, — описывает процедуру врач.

При своевременном лечении синдрома де Кервена прогноз благоприятный.

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Болевые ощущения в области запястья у основания большого пальца могут указывать на синдром де Кервена. Считается, что заболевание тесно связано с...
 
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