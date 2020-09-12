Выбираем беспроводные наушники - от «бюджетников» до самых топовых моделей

Источник материала: Tut.by

В современных смартфонах практически не осталось 3,5-мм разъема для наушников. Гарнитуру предлагается подключать либо через гнездо для подзарядки, либо по «беспроводу». Второй способ — более предпочтительный. Тем более, что TWS-наушников сейчас полно, можно подобрать под любой бюджет. Проверили, какие новые модели недавно появились в Беларуси, а также сравнили некоторые из них с предшественниками. Иногда разница в возможностях минимальна, а цены различаются значительно.





Эти наушники представили в начале августа вместе со смартфонами серии Galaxy Note20. Мы даже успели сделать их краткий тест — в частности, проверить главную фишку, систему активного шумоподавления (ANC).

Скажем честно: утверждать, что функция отсекает все фоновые шумы или хотя бы низкочастотные колебания, можно с натяжкой. При открытом окне шума улицы, конечно, почти не слышно, но в том же метро или самолете мощи точно не хватит.

Впрочем, название Live как бы намекает — гарнитура рассчитана на повседневное использование, а не исключительно для прослушивания музыки в самом лучшем из качестве из возможных. К тому же наушники выполнены в форме вкладышей, а не внутриканальных «затычек».

Вместе с тем, в активе Galaxy Buds Live присутствуют другие преимущества вроде возможности практически моментального подсоединения к смартфонам Samsung (прямо как у Apple и их AirPods), а также одновременной работы с несколькими девайсами. Краткие характеристики модели: защита от воды и пыли по стандарту IPX2, вес 5,6 граммов (каждый), поддержка кодеков SBC и AAC, Bluetooth 5.0, автономность на уровне восьми часов с включенным «шумодавом».



На фото Sony WH-1000XM3

В среде гиков наушники этой серии от Sony, наверное, являются одними из самых известных. В первую очередь — за счет эталонной системы шумоподавления (ANC).

Проще говоря: если в случае с рассмотренными выше «фасолинами» от Samsung функция, скорее, является приятным дополнением, то с WH-1000 дело обстоит по-другому — многие покупают модели именно этой линейки в первую очередь из-за классного ANC.

Правда, и стоят Sony в несколько раз больше, да и позиционируются иначе. К тому же не всем подойдут достаточно массивные полноразмерные наушники. Полностью мобильным такое решение — во всяком случае, по сравнению с обычными вкладышами или «затычками» — не назовешь.

Но в остальном претензий к WH-1000-й серии практически нет. Повторимся: система гашения шумов — эталонная, звучание объемное, басов ровно столько, сколько и ожидаешь при прослушивании композиций разных жанров. На одном заряде можно протянуть до 30 часов. Модель WH-1000XM3 мы уже тестировали — они вышли во второй половине 2018 года. Морально устареть с того момента, на наш взгляд, они не успели, зато скинули в цене.

Но после недавнего анонса Sony начинает продажи следующей версии наушников — WH-1000XM4. Внешне они практически не отличаются от предшественника, улучшения в основном внутренние. Так, производитель встроил в левый наушник датчик, который приостанавливает воспроизведение музыки, как только снимаешь гарнитуру. В теории, это должно положительно сказаться на энергопотреблении.

Систему шумоподавления — во всяком случае, по заверениям Sony — улучшили. Внедрили технологию, которая призвана улучшать качество звука при проигрывании музыки из стриминговых сервисов. А еще WH-1000XM4 поддерживают подключение к двум устройствам одновременно. Условно, подсоединив наушники сразу к смартфону и ноутбуку, не придется каждый раз лезть в настройки для выбора источника сигнала. Все происходит автоматически.





Оригинальные Xiaomi Redmi AirDots регулярно «засвечиваются» в наших подборках как одно из самых популярных предложений в своем сегменте. Оно и понятно — модель относительно недорогая, но подходит как для нетребовательных меломанов, так и для тех, кому нужна беспроводная гарнитура для разговоров.

Ситуация с AirDots и AirDots 2 чем-то напоминает ту, что сложилась с описанными выше наушниками Sony. Разница между двумя устройствами есть, но не самая значительная. И это несмотря на то, что первой модели уже несколько лет, а вторая вышла пару месяцев назад.

На официальном сайте магазина Xiaomi утверждается, что основное нововведение второй версии — использование технологии шумоподавления Environment Noise Reduction, через которую идет удаление окружающих шумов для улучшения четкости звука во время разговора. На форуме известного ресурса 4PDA пользователи нашли еще с десяток менее значительных различий, но для обычного покупателя они вряд ли станут решающими при выборе.

Какие еще особенности выделяет сам производитель: небольшой вес — 4,1 грамма для каждого наушника — время автономной работы около четырех часов подряд, соединение со смартфоном и другими гаджетами осуществляется через Bluetooth 5.0. В активе также работа с голосовыми ассистентами — для наушников с такой ценой это приятное дополнение.