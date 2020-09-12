Чем было для современной культуры шоу «Семейство Кардашьян» и почему оно закрывается спустя 14 лет

Источник материала: Tut.by

9 сентября Ким Кардашьян написала в своем Instagram: «С тяжестью на сердце мы приняли трудное семейное решение попрощаться с шоу „Семейство Кардашьян“. За прошедшие 14 лет мы сняли 20 сезонов, сотни эпизодов и многочисленные спин-оффы. Мы бесконечно благодарны всем, кто наблюдал за нами все эти годы и переживал с нами взлеты и падения. Мы всегда будем хранить теплые воспоминания и контакты с людьми, которых мы встретили на этом пути. Наш последний сезон выйдет в начале 2021 года. Если бы не шоу, я не была бы сейчас там, где я сейчас. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал за нами и поддерживал меня и мою семью эти 14 лет. Это шоу сделало нас теми, кто мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл свою роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь».

Сестра Ким Хлое Кардашьян написала в твиттере: «Перемены тяжело принимать, но иногда они бывают нужны».

Шоу и раньше было богатым источником мемов, а эта новость породила просто шквал шуток и признаний от «с этой новостью во мне умер подросток» до «это просто вишенка на торте 2020 года». «Это конец эпохи. Культура инфлюэнсеров не существовала бы в том виде, в каком мы ее знаем, без этой семьи».

Как все начиналось?

Премьера шоу Keeping Up with the Kardashians состоялась 14 октября 2007 года на развлекательном кабельном канале Е!, и о том, кто такие Кардашьяны, тогда не знал почти никто. Ким Кардашьян какое-то время работала личной помощницей тогдашней звезды и наследницы семейства Хилтон — Пэрис Хилтон, и несколько раз мелькала в ее реалити-шоу. Иронично, что малоизвестная помощница спустя годы не только достигла популярности Хилтон, но и многократно превзошла ее успехи. В 2018 году Пэрис даже снялась для лукбука коллекции мужа Ким, рэпера Канье Уэста — Yeezy Season 6 — в образе Ким.

Отец старших детей и первый муж Крис, Роберт Кардашьян, адвокат, был известен тем, что защищал в судебном процессе звезду американского футбола О Джей Симпсона, обвиненного в убийстве. В 1991 году они с Крис развелись, в 2003 году Роберт умер от рака.

Вторым мужем «матриарха» семейства, Крис, был Брюс Дженнер, олимпийский чемпион по десятиборью. В 2015 году они развелись. В этом же году 65-летний Дженнер дал интервью, в котором сделал камин-аут как трансгендерная женщина. Он рассказал, что с детства страдал от гендерной дисфории, много лет практиковал кросс-дрессинг и даже начал принимать заместительную гормональную терапию, но прервал ее, когда встретил свою будущую жену Крис. Чуть позже Брюс объявил об официальной смене имени на Кейтлин и завершил трансгендерный переход. Эта история отражена в 8-серийном документальном фильме «Я Кейт», вышедшем на канале Е!

Первые сезоны шоу «Семейство Кардашьян» в основном рассказывали о жизни Ким, ее сестер Хлое и Кортни, о перипетиях их взаимоотношений мужчинами. В следующих сезонах в шоу активно включилась мать девушек — Крис Дженнер, ее бывший муж Брюс (позже — Кейтлин) и две младшие сестры — Кайли и Кендалл Дженнер.

Несмотря на ужасную критику, плохие отзывы и общий негативный образ, который создавался вокруг шоу в СМИ (его называли «телемусором о жизни богачей»), шоу побило все рейтинги и стало абсолютным лидером канала.

Что сейчас?

Самой младшей из сестер Кайли на момент выхода шоу на экран было всего 9 лет. Она была довольно закомплексованной девочкой, и на идее трансформации и улучшения внешности, по сути, построила свой бренд. Сейчас ей 22, и в 2019 году Forbes оценил ее состояние в 1 миллиард долларов, назвав самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свой капитал самостоятельно. Состояние Кайли построила на продажах линии собственной косметики.