Выход из БРСМ. Массовый исход или чистка рядов

Студенты массово пишут заявления о выходе из БРСМ, однако в Центральном комитете организации проблемы в этом не видят и предлагают воспринимать этот процесс как чистку рядов.





«Это провластная организация»

В эту пятницу студент третьего курса Белорусского университета культуры и искусств Руслан занес заявление о выходе из БРСМ в первичную организацию университета.

«Заявление приняли, обещали дать письменный ответ о моем выходе в конце октября, когда обстановка станет поспокойнее», — сказал Руслан.

Руслан говорит, что стал членом БРСМ, будучи школьником: «Мама работала в школе, попросила не упорствовать. Сказала, что от меня же ничего не будут требовать, почему бы не вступить».

Когда Руслан только начал учиться, пытался участвовать в активностях БРСМ, но столкнулся с тем, что как-то не ценился ни труд, ни идеи. Разочарование накапливалось.

Когда в прошлом учебном году позвонила ответственная за взносы и сообщила, что Руслан должен 12 рублей (размер взносов — три рубля в полугодие), он удивился, потому что был уверен, что уже заплатил:

«Какую-то часть из этой суммы я точно заплатил, но девочка заложила за меня деньги, я ей всё вернул. Откуда задолженность? Непонятно, за что платил, куда ушли деньги».

Триггером для того, чтобы Руслан разочаровался в организации, стала президентская кампания.

«Помните, когда около “Дана Молл” к журналисту радио “Свобода” подходили молодые люди и спрашивали, сколько он заработал за репортаж. Потом они ошибочно подошли к руководителю инициативной группы Лукашенко Михаилу Орде и начали спрашивать, сколько ему заплатили. Они всех перепутали. И в этих людях я узнал руководство первичной организации БРСМ нашего университета. Не хочу с этими людьми иметь ничего общего. С учетом того, что еще до этого происшествия и происходящего теперь в стране мне не нравилось отношение БРСМ к студентам, мой выход из организации — полностью осознанный шаг. Это не молодежная общественная, это провластная организация».

Когда Руслан задумал выйти из БРСМ, начал интересоваться, почему однокурсники не активны в этом направлении, неужели всех всё устраивает: «Думал, почему люди не уходят. Выяснилось, что многие и не входили!»

Студентка четвертого курса БНТУ Ксения в БРСМ не вступала. Говорит, что никто на нее не давил, не заставлял. Теперь девушка видит, что студенты университета массово выходят из организации:

«Да, люди выходят, вроде, проблем нет. В первые дни был закрыт кабинет БРСМ, потом перестали принимать заявления, ссылаясь на то, что они оформлены неправильно, хотя единой формы, по сути, нет. Точное количество вышедших из БРСМ я не знаю, но лично мне отписались о том, что вышли, человек десять».

Для справки

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«БРСМ — организация, которая не защищает мои интересы и тем более не отражает их»

Третьекурсница приборостроительного факультета БНТУ Арина написала заявление о выходе из БРСМ 2 сентября. Девушка говорит, что ее «друзья, знакомые, знакомые знакомых выходят»: «К моему сожалению, БРСМ — организация, которая не защищает мои интересы и тем более не отражает их!»

«На официальном сайте данной организации написано, что “целью БРСМ является создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа”. Это ложь», — сказала Арина.

Такой вывод девушка сделал после почти шестилетнего периода членства в организации — вступила в БРСМ в 2014 году, потому что настоял классный руководитель:

«Даже не помню, подписывала ли я какие-то бумаги. Кажется, нет. За шесть лет пребывания в этой организации взаимодействие с ней не было. Только сбор денежных средств. На первом курсе я интересовалась, как выйти из БРСМ, но мне сообщили, что это почти нереально».

Арина — староста группы, доносила до студентов информацию: «Я говорила, что те студенты, которые не являлись членами организации, были обязаны вступить, со слов представителей БРСМ и со слов администрации. Их запугивали! Было ужасно, потому и меня шантажировали тем, что лишат надбавки к стипендии, что не сдам сессию. И теперь я вышла из этой бессмысленной организации, потому что поняла, что это возможно! И я бы хотела попросить прощения у тех моих одногруппников, которых я агитировала вступать под теми же угрозами, что доставались и мне».

Студентка БГУ Ирина в беседе с корреспондентом Naviny.by отметила, что многие из тех, кто сейчас выходит из БРСМ, говорят, что организация не представляет интересы студентов и не определилась со своей позицией относительно текущей ситуации:

«Репутация БРСМ очернена принудительными вступлениями, срывом мероприятий оппозиции, фейковыми очередями желающих подписаться за Лукашенко во время сбора подписей за кандидатов в президенты. На некоторых факультетах БГУ секретари никак не препятствуют приему заявлений на выход, некоторые, наоборот, всячески отговаривают, пугают кучей бумаг и неоплаченными взносами, закрывают двери в кабинет. На мехмате, например, выходу не препятствуют».

Процесс чистки рядов?

Сколько человек ушли из организации в последнее время, спросили Naviny.by в пресс-службе ЦК БРСМ. Ответ получили такой: «На сегодняшний день заявление о выходе подали не более 0,3% ребят из нескольких сотен тысяч».

Пресс-служба отметила, что БРСМ выступает за свободное волеизъявление и уважение мнений и позиций всех граждан Беларуси и не создает препятствий для выхода из организации:

«Процесс чистки рядов — это вполне нормальный процесс. Наша твердая позиция — в БРСМ должны состоять люди по своим внутренним убеждениям. Но сегодня вошло в моду превращать все в фарс или хайп, особенно для тех, кто никогда в БРСМ не состоял, но за компанию, с шаблонами заявления на выход из организации в руках, помогает создавать глобальное бедствие».

В пресс-службе задаются вопросом, «почему никто сегодня не пишет о том, что ребята в университетах вступают в БРСМ тоже». «Это активные и позитивные молодые люди, которые хотят участвовать в молодежных проектах и развиваться. И они не делают из этого показательных выступлений для интернет-аудитории и некоторых СМИ».

Сколько человек вступило в ряды организации за последнее время и сколько сейчас у БРСМ членов, спросили Naviny.by у пресс-службы молодежного союза, но нам не ответили.