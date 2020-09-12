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Тихановская: каждый день боюсь за задержанных белорусов, понимая, что с ними могут сделать в тюрьме

12.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призналась, что во время избирательной кампании постоянно испытывала страх, боялась, что ее в любой момент могут арестовать и иногда ей хотелось «бросить все это».

Тихановская: каждый день боюсь за задержанных белорусов, понимая, что с ними могут сделать в тюрьме

«И сейчас страха не меньше. Я понимаю, что здесь я в безопасности, но я каждый день боюсь за белорусов, которых задерживают. Я понимаю, что с ними могут делать в тюрьме — мы все это видели. Мне тяжело видеть, как жестоко задерживают женщин», — приводит DELFI слова политика.

Она считает, что белорусскую «революцию, как говорят многие, переняли женщины».

«Да, мы, женщины, сейчас на передовой, мы почувствовали нашу силу. Вы говорите, что я вас вдохновляю, но на самом деле это вы меня вдохновляете. И без белорусских людей не было бы Светланы Тихановской», — сказала она.

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции сказала, что происходящее в стране, это «цепочка случайностей», которая «привела к историческим событиям».

«И мы обязательно победим. Мы почувствовали себя нацией, единым народом, и это прекрасное чувство. Многие в этом году говорили: я горжусь тем, что я белорус. Мы едины и должны помнить, что только вместе мы создадим страну для жизни», — сказала она.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призналась, что во время избирательной кампании постоянно испытывала страх, боялась, что ее в любой момент могут...
 
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