ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Особо беспокоит насилие против мирного протеста». Генсек ООН высказал глубокую тревогу по поводу ситуации в Беларуси

12.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог.

«Особо беспокоит насилие против мирного протеста». Генсек ООН высказал глубокую тревогу по поводу ситуации в Беларуси

В заявлении, с которым в пятницу от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, говорится, что ситуация в Беларуси вызывает у него глубокую тревогу. Его особенно беспокоят непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права.

Гутерриш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

«Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы…» - заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что «нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого, инклюзивного диалога». Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

Генеральный секретарь с самого начала протестов не раз обращался к властям Беларуси с призывом прекратить пытки задержанных. С аналогичным заявлением выступила и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также Комитет ООН по правам человека.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках...
 
Новости дня
Новости разные
 
ММА. Белорус Петр Романкевич победил камерунца Кристиана Вуапи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика