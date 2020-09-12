«Особо беспокоит насилие против мирного протеста». Генсек ООН высказал глубокую тревогу по поводу ситуации в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог.





В заявлении, с которым в пятницу от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, говорится, что ситуация в Беларуси вызывает у него глубокую тревогу. Его особенно беспокоят непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права.

Гутерриш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

«Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы…» - заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что «нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого, инклюзивного диалога». Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

Генеральный секретарь с самого начала протестов не раз обращался к властям Беларуси с призывом прекратить пытки задержанных. С аналогичным заявлением выступила и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также Комитет ООН по правам человека.