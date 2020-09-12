ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визовый центр Испании возобновит работу в Минске

12.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.

Подавать заявления можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. 


Принимать визовый центр будет только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи) на получение визы от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз: члены семьи граждан Испании или ЕС, моряки и транспортники, студенты и законные жители Испании, для участия в суде или уголовном процессе, при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений, с целью лечения, пишет minsknews.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Боярчук: «Оправданий искать не буду — их просто нет. Мне важно получить шанс все исправить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика