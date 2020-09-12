|
Визовый центр Испании возобновит работу в Минске
Источник материала: Партизан
Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.
Подавать заявления можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.
Принимать визовый центр будет только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи) на получение визы от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз: члены семьи граждан Испании или ЕС, моряки и транспортники, студенты и законные жители Испании, для участия в суде или уголовном процессе, при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений, с целью лечения,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)