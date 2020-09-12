Павел Боярчук: «Оправданий искать не буду — их просто нет. Мне важно получить шанс все исправить»

Павел Боярчук является одним из фигурантов нашумевшего дела о договорном матче «Динамо-Молодечно» — «Могилев». Его отстранили на год, но бросать хоккей он не намерен, и во время паузы в карьере тренирует детей. Срок дисквалификации истекает 31 мая 2021 года, поэтому хоккеист ждет нового шанса, пише т vgr.by является одним из фигурантов нашумевшего дела о договорном матче «Динамо-Молодечно» — «Могилев». Его отстранили на год, но бросать хоккей он не намерен, и во время паузы в карьере тренирует детей. Срок дисквалификации истекает 31 мая 2021 года, поэтому хоккеист ждет нового шанса,т vgr.by

О возвращении в Гродно

— Я доработал контракт с «Динамо» и вернулся в Гродно . Буквально через пару дней мне позвонил Владимир Шенько и предложил встретиться. Но я ответил, что сначала нужно дождаться решения дисциплинарного комитета. Через какое-то время федерация вынесла вердикт о дисквалификации, но к моему удивлению вновь раздался звонок Владимира Григорьевича с тем же предложением о встрече. Я спросил, читал ли он последние новости в интернете? Он говорит: «Да, читал. Но в любом случае, ждем тебя». Приехал, меня пригласил к себе Анатолий Михайлович Варивончик. Если вкратце, сначала в клубе поинтересовались, чем планирую заниматься в ближайшее время, а после сказали, что если клуб сможет хоть чем-то помочь, то сделает это. Я же был уверен только в одном – хочу оставаться в хоккее. было приятно, что клуб проявил инициативу в этом вопросе.









Когда дисциплинарный комитет ФХБ вынес решение по делу, было полное опустошение. И дело не в сумме денежного штрафа, а именно в отстранении от хоккея на год. По дороге домой я вообще не представлял, чем буду заниматься целый год. Я не могу без хоккея, всю свою сознательную жизнь посвятил хоккею, и чтобы вот так резко бросить любимый вид спорта не могу.





Спустя какое-то время мы вновь встретились с Анатолием Варивончиком, и он предложил мне помогать тренерам в гродненской СДЮШОР. Я шел на встречу и думал, что если поступит хоть какое-то предложение, отвечу согласием без раздумий.





Были другие варианты, но я решил остаться в Гродно. Моя семья одобрила решение.

О первом тренерском опыте

— Поехал на тренерские курсы повышения квалификации тренера по хоккею. Раньше не задумывался, что буду тренировать детей, попробовал — понравилось. Удивило, что на льду их много, сразу 40 человек. Все разные: есть те, у кого горят глаза, а есть и такие, кого нужно заставлять выполнять какое-то упражнение. Дети не сразу узнали меня, из всех только трое идентифицировали (улыбается).





Детям концентрации хватает на пару минут, а за каждым нужен присмотр. А то так получается, что ты говоришь, показываешь, как нужно делать, после чего ребенок начинает выполнять, но ровно до того времени, пока ты на него смотришь. Приходится подъезжать и еще раз подсказывать. Здорово, когда ребята стараются выполнять упражнения правильно, независимо от того, как кто оснащен технически.





После ледовой тренировки очень полезно поработать над владением клюшкой и техникой броска в бросковой комнате. В наше время такой возможности не было, и это большой такой минус.





Поставленный бросок — большой залог успеха в будущем. Научившись правильно бросать, игрок перестает акцентировать внимание на движениях, предшествующих самому броску. Это как с катанием: если оно у тебя хорошо поставлено, ты просто катишь и не задумываешься о своих движениях.





Найти индивидуальный подход к ребенку нелегко. И не только в бросковой, а вообще в тренерской деятельности. То есть тут идет очень большой контраст с ролью игрока. Когда тебе самому объясняют, ты все понимаешь и идешь выполнять. А здесь нужно маленькому ребенку на доступном ему языке объяснить абсолютно каждый его шаг. Это тяжело и этому нужно учиться. Надеюсь, когда-нибудь освою и этот навык.

О новом проекте совместно с центром «Пора»

— На одной из недавних встреч с Аней Гавриловой (волонтёр центра «Пора», помогающего детям, столкнувшимся с проблемами онкологии – прим. «ВГ») мы разговорились об акции «Немана» с новогодними джерси. Классная активность, и мне жаль, что я в ней не участвовал. Круто, что это сделал мой родной клуб. Аня мне рассказала подробности: как все проходило, про домик, оплаченный с вырученных после аукциона средств. Но также мы поговорили, что средства эти постепенно заканчиваются, что хорошо было бы провести что-то подобное снова. Пока не готов рассказать обо всех деталях задуманного, но скажу только, что планируем запустить акцию со стартом чемпионата.





О #худеюзаНеман

— Недавно в качестве консультанта принимал участие в акции #худеюзаНеман. Мне всегда околохоккейная тема очень нравилась, но я не думал, что болельщики так же активны, как и на трибунах. Подобные акции стирают некую границу, которая существует между болельщиками и хоккейным клубом, объединяя их в единое целое. Но, к сожалению, у нас в чемпионате эта тема пока не очень развита.





О своем хоккейном будущем

— Я пока не знаю или не готов об этом говорить, ведь точка еще не поставлена. Но сказать о том, что я не думаю о будущем, будет неправдой. Было время, узнавал о себе в день столько всего, что хоть шпионский фильм снимай, но, видимо, мы это заслужили…





Хотелось бы только предупредить тех, у кого мелькает в голове мысль пойти на такой шаг — он точно провальный. Это история о том, как за 60 минут сломать все, к чему шел всю жизнь, о том, как за час чистого времени предать мечту и тех, кто к ней тебя вел, о том, как уничтожить самого себя. В данный момент прошло уже много времени для того, чтобы все обдумать. Мне очень жаль, что так все получилось. Оправданий искать не буду — их просто нет. Сейчас для меня важно получить шанс все исправить, и я к этому готов.



