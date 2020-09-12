Тема новой Конституции – это шаг в сторону, это попытка переключить внимание общества

Между тем очень многие иностранные субъекты настойчиво подталкивают Лукашенко к переговорам, диалогу с обществом. И даже Россия считает, что разрешить белорусский политический кризис только с помощью силы было бы неправильно. Дескать, кроме кнута обществу нужно предложить и пряник, показать морковку. И Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров публично заявляют, что в Беларуси необходима конституционная реформа, которая и должна выполнить функцию такой морковки. Оставим пока в стороне тот факт, что разрешением белорусского кризиса пытаются управлять из Москвы.





Обратимся к самому содержанию этой идеи. Лукашенко в интервью российским СМИ заявил: «Если мы принимаем новую Конституцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Я впервые вам об этом говорю. По срокам я не говорю».





А вот в плане, подготовленном официальным Минском для ОБСЕ и России, срок указан: 2022 год. Обещаются: сокращение полномочий президента, «формат национального диалога», «либерализация политической системы», изменение партийной системы с повышением роли партий, изменения в избирательном законодательстве. Новая Конституция должна быть принята на референдуме.









Валерий Карбалевич





Но, во-первых, содержание белорусского политического кризиса совсем другое. Главный его вопрос – это нелегитимность президентских выборов, статуса Лукашенко и всего правящего режима. Именно по этой причине десятки и сотни тысяч людей выходят на акции протеста. А конституционная реформа никак не позволяет его разрешить. Тема новой Конституции – это вообще шаг в сторону, это попытка переключить внимание общества на совсем другой вопрос, подменить общенациональную повестку дня.





Во-вторых, обещания Лукашенко очень неопределенные и слишком затянутые во времени. Обратите внимание, как он их формулирует в указанном выше интервью российским СМИ. Насчет досрочных президентских выборов – «я это не исключаю». То есть он ничего не обещает, а всего лишь не исключает такой вариант. И вторая важная реплика: «по срокам я не говорю».





Таким образом, этот график так называемой «конституционной реформы» не только не принят в виде какогото законодательного акта, но Лукашенко не дает даже твердых обещаний. И если ему удастся подавить протесты, укрепить свою власть с помощью России, то вполне возможно, что он открутится от своих неопределенных обещаний. Кстати, Конституцию действительно можно принять в 2022 году. Но вступит она в силу только с 2025 года. То есть к следующим президентским выборам. Так в чем здесь уступка протестующему народу?





Далее. А кто будет писать, обсуждать, принимать эту Конституцию? Сам Лукашенко и другие официальные лица категорически заявили, что никаких переговоров с оппозицией на эту тему они вести не будут. А с кем он будет ее обсуждать? Лукашенко так ответил на этот вопрос в том же интервью: «У нас есть ветеранские организации, профсоюзные организации разного толка, есть женские организации и даже партии. У нас есть молодежные организации». А еще вспомнил про Всебелорусское народное собрание. Таким образом, Конституцию будут обсуждать с ФПБ, БРСМ и другими бутафорскими структурами.





Иначе говоря, сам Лукашенко создаст новый Основной закон для самого себя. Он может там прописать комбинацию по казахстанскому варианту. Напомню, что Нурсултан Назарбаев ограничил полномочия президента, но создал новый пост главы Совета безопасности, перетянул туда президентские полномочия и возглавил его.





Так в чем здесь компромисс с обществом? Где тут морковка?





И в-третьих, в рамках режима Лукашенко свободных выборов в Беларуси быть не может. Если новые президентские выборы он будет проводить вместе с Лидией Ермошиной, то мы получим тот же результат в 80% за него или назначенного им преемника. В чем смысл наступать на те же грабли?





Если уж говорить о реальном компромиссе, то новую Конституцию надо было принимать в течение трех месяцев, новые президентские выборы проводить через полгода. Причем состав конституционной комиссии должен формироваться на паритетных началах: половина – от Лукашенко, вторая половина – от Координационного совета.





Плюс выборы должны проходить совсем по-другому. Состав избирательных комиссий также надо формировать на паритетных началах, без досрочного голосования, при прозрачном подсчете голосов.





Это могло бы примирить страну и позволить мирным путем выйти из кризиса.





А в том виде, в каком конституционная реформа предложена, – это такой совсем не хитрый, а простоватый способ сбить народный протест. Но не тот уже народ, чтобы проглотить лукашенковскую наживку.















