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ИТ-компании уволили за этот год 5,6+ тысячи человек
Источник материала: Партизан
За семь месяцев этого года ИТ-компании уволили больше 5,6 тысячи сотрудников, следует из данных официальной статистики (данные не учитывают микроорганизации и малые предприятия без ведомственной подчиненности — до 100 человек). За январь–июль прошлого года уволенных было на 15% меньше (почти 5 тысяч).
Самыми «продуктивными» по части увольнения оказались март, апрель и июль — в этим месяцы из компаний ушло больше 900 человек. Причем, в апреле и мае уволенных айтишников оказалось больше, чем принятых на работу. Это произошло впервые с января прошлого года.
Кстати, суммарно за семь месяцев ИТ-компании взяли на работу почти 6,4 тысячи человек. Это на 13% меньше, чем в январе–июле 2019 года (более 7 тысяч сотрудников). Всего с начала года ИТ-компании взяли на работу на 12,7% больше сотрудников, чем уволили.
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За семь месяцев этого года ИТ-компании уволили больше 5,6 тысячи сотрудников, следует из данных официальной статистики (данные не учитывают микроорганизации и...
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