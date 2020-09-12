Жителя Жлобина задержали и арестовали, когда он пришел на суд поддержать жену

11 сентября суд Жлобинского района наказал 12-суточным арестом местного жителя Вадима Прибыша. Его милиция обвинила в участии в несанкционированной акции, которая пошла в райцентре 19 августа.

«10 сентября в Жлобине проходил суд над Марией Быковской — женой Вадима. Они много лет живут вместе, но так и не зарегистрировали отношения, то есть Мария является гражданской женой. Вадим пришел на суд поддержать ее и в перерыве был задержан милицией. 11 сентября его осудили за акцию и дали 12 суток ареста», — прокомментировала БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба.

В Жлобине уже обсуждали людей семьями за акции. Так привлекли к суткам и штрафам музыканта Александра Мамая, его отца Владимира и дядю Михаила. Также суд признал виновными и наказал штрафами супруг Ткачевых.