Что творится с валютой

Все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (7-11 сентября).



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Вот сколько они потеряли:

евро — 0,0426 пункта (с 3,1211 до 3,0785 белорусского рубля);

доллар — 0,035 пункта (с 2,6342 до 2,5992 белорусского рубля);

российский рубль — 0,0389 пункта (с 3,5097 до 3,4708 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0736 пункта (с 7,0118 до 6,9382 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,1985 пункта (с 9,5072 до 9,3087 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе резко выросла по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуют данные Национального банка.

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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