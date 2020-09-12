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Что творится с валютой

12.09.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (7-11 сентября).

Что творится с валютой
Фото ru.freepik.com

Вот сколько они потеряли:

  • евро — 0,0426 пункта (с 3,1211 до 3,0785 белорусского рубля);
  • доллар — 0,035 пункта (с 2,6342 до 2,5992 белорусского рубля);
  • российский рубль — 0,0389 пункта (с 3,5097 до 3,4708 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — 0,0736 пункта (с 7,0118 до 6,9382 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,1985 пункта (с 9,5072 до 9,3087 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе резко выросла по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуют данные Национального банка.

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (7-11 сентября).
 
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