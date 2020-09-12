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Что творится с валютой
Источник материала: Навiны
Все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (7-11 сентября).
Вот сколько они потеряли:
Ранее сообщалось, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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Все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (7-11 сентября).
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