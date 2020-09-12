Без денег и опыта — 5 вдохновляющих историй про запуск бизнеса с нуля

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Многим кажется, что начать свое дело можно только с внушительным капиталом или фундаментальными знаниями о законах бизнеса. А на самом деле иногда достаточно всего лишь желания и готовности активно действовать. Собрали вдохновляющие истории небольших бизнесов, чтобы напомнить: все зависит только от вас самих.

Бросила работу в ИТ-компании и открыла салон, куда ходят только кудрявые



Фото из личного архива

Анна Терешкова работала в крупной ИТ-компании, но все время чувствовала, что не на своем месте. Несмотря на достойную зарплату и комфортные условия, девушка постоянно искала способ реализовать себя в чем-то еще. Еще с подростковых лет Анна боролась со своими непослушными кудрявыми волосами — постоянно выпрямляла их и использовала огромное количество укладочных средств. И в какой-то момент волосы потеряли всю естественную силу и красоту. Анна спохватилась и начала восстанавливать природное богатство. Так и открылась настоящая страсть девушки — она поняла, что хочет помогать обладательницам кудрявых волос принять свою особенную красоту и правильно ухаживать за локонами.

Работая в ИТ, Анна скопила сумму, которой как раз хватило на аренду помещения и покупку оборудования для собственного салона красоты. Но девушка не стала открывать очередную парикмахерскую, а запустила салон исключительно для обладательниц кудрявых и волнистых волос.

«Для меня важно помогать девушкам увидеть себя с новой стороны. У нас почему-то с детства сформирован стереотип, что красота — это прямые гладкие волосы. Но все ведь не так однозначно. Почему мои кудри нельзя уложить красиво, не меняя их сущность? Многие девушки не воспринимают свои волосы как красивые. Если утром не выпрямили их — день испорчен. Девушки тогда себе автоматически не нравятся. Это порождает комплексы и понижает самооценку. Но если кудрявой девушке показать, как она может выглядеть, не мучаясь с утюжком, это кардинально поменяет ее взгляды на себя и на красоту», — объяснила Анна.

Узнать больше о том, как работает салон, в который не приходят клиентки с прямыми волосами, можно по ссылке .

Уволилась из БГУ и начала книжный бизнес с $ 300 в кармане



Фото предоставлено автором

Татьяна Славинская-Пузыревич была преподавателем в БГУ и любила свою работу. Но потом поняла, что пора искать что-то новое. Девушка уволилась, даже не решив, куда хочет пойти дальше. Небольшие накопления и любовь к книгам помогли Татьяне начать сменить сферу — она решила продавать детскую литературу.

Девушка поставила для себя четкие рамки: 4 месяца на то, чтобы разобраться в том, как работает книжный бизнес, и не более $ 300 вложений. На эти деньги Татьяна закупила первую партию книг и отправилась торговать на ночную книжную ярмарку. Скоро она поняла, какие именно книги пользуются наибольшим спросом, и сделала ставку именно на них. Постепенно объемы продаж росли, а Татьяна расширяла свой проект. Так и появился «Сундучок детских книг», который объединяет интернет-магазин, литературный клуб и еще несколько направлений.

«У каждого книжного — свои покупатели и свой ассортимент, который формируется согласно вкусу его руководителя или менеджера по составлению ассортимента. И те, кто ходят на ярмарки, — не покупают книги в интернет-магазинах. Те, кто ходят в стационарные книжные, — редко их меняют. А те, кто привык покупать книги онлайн, — делают это, как правило, только там», — рассказала Татьяна.

О том, как осваивалась на книжном рынке и с какими проблемами столкнулась, Татьяна рассказала в материале .

Две журналистки скинулись зарплатами и запустили крутой fashion-проект



Фото из личного архива

Алина Щербина и Екатерина Дорошевская работали в утреннем шоу на киевском телеканале. Обе интересовались модой, стилем и местными дизайнерами. Обе девушки родом из Днепра и постоянно обсуждали между собой, что крутые дизайнерские вещи недоступны тем, кто живет за пределами столицы. Так и родилась идея для бизнеса — fashion-маркет с одеждой и аксессуарами от украинских дизайнеров.

Не имея накоплений и инвестиций со стороны, девушки решили начинать проект своими силами — скинулись зарплатами и на $ 1000 провели первый fashion-маркет в Днепре. Мероприятие оказалось настолько востребованным, что вскоре Алина и Катя уже не могли принять заявки от всех дизайнеров, желающих поучаствовать. Тогда девушки запустили проект «БУДЬ в UA», который занимался продвижением локальных дизайнеров и помогал людям найти эксклюзивную одежду без поездок в Киев.

«Честно говоря, мы чуть с ума не сошли... Но когда запускаешь что-то первыми, нужно действовать быстро и решительно», — поделились девушки.

О том, как проект «БУДЬ в UA» пережил пандемию, проводя маркеты в Instagram, можно почитать по ссылке .

Блуждала по московским подворотням, чтобы начать торговать ковриками для йоги



Фото из личного архива

Минчанка Яна Ширенкова увлеклась йогой, но все никак не могла найти для себя коврик, на котором было бы комфортно заниматься — они то скользили, то пахли, то сворачивались прямо во время занятий. Недели поисков не дали результатов — в Минске таких товаров не нашлось. Тогда Яна поняла, что нащупала нишу, в которой можно начать свой бизнес: девушка решила найти удобные коврики, привезти их в Беларусь и продавать.

Яна поехала на йога-конференцию в Москву и, наконец, нашла коврики, которые подходили ей по всем параметрам. Но накоплений у девушки не было, а нужные коврики стоили от $ 70 до 110 за штуку. Яна вернулась в Минск, накопила $ 200 и поехала обратно, чтобы купить первую «партию» товара. Ей пришлось блуждать в темноте и под дождем по московским подворотням, чтобы увезти домой два коврика для йоги. А в итоге… один из них пришлось подарить преподавателю йоги за рекламу.

«Для меня было важно не просто привезти коврики для йоги и продавать их людям, но и найти такой товар, в который я буду верить. Я хотела давать гарантию на то, чем торгую. И хотела быть честной — не продавать что-то низкопробное и ненужное. Поэтому я начала изучать потенциальных поставщиков, смотрела, что и как продают другие магазины — так я рассчитывала понять, чего еще нет на рынке, чем мой бизнес может отличаться», — объясняла Яна.

О том, как поиски комфорта привели Яну к собственному магазину товаров для йоги, читайте по ссылке .

Уволилась из-за сплетен и открыла академию лешмейкеров



Фото из личного архива

Анна Ярошенко работала мастером по наращиванию ресниц в Санкт-Петербурге, но в женский коллектив никогда не вписывалась. Девушка часто слышала, как ее обсуждают за спиной, критикуют за волосы зеленого цвета и слишком длинные ногти. Анна ждала повышения, но руководитель салона предпочла другую кандидатуру, потому что Анна «была неформатом». Последней каплей стали сплетни о том, что девушка заражает клиентов конъюктивитом.

Анна не стала терпеть склоки и ушла в никуда. Уже на следующий день она арендовала небольшое помещение, поставила там кушетку и начала принимать клиентов самостоятельно. Благодаря наработанной годами базе девушка быстро добилась стабильного потока клиентов, а затем наняла и обучила помошницу. В этот момент идея своего бизнеса окончательно сформировалась — Анна решила, что будет обучать мастеров по наращиванию ресниц и помогать им начать свое дело в индустрии красоты.

«Кажется, что таким подходом к обучению я сама создаю себе конкурентов. Бьюти-мастеров и правда много. Но когда я слышу, что конкуренция в нашей сфере слишком высокая, чтобы начинать свое дело, во мне поднимается волна возмущения.

И за что только ни цепляются люди, чтобы не менять свою жизнь: ищут различные отмазки, выдумывают проблемы… Можно ведь сочинить 100 причин, чтобы не делать ничего!» — рассуждает Анна.

О том, как начать бизнес в сфере красоты, не имея капиталов, Анна рассказывала в материале по ссылке .

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