|
Мадуро сообщил о задержании «американского шпиона» в Венесуэле
Источник материала: АФН
Агент спецслужб США был задержан 10 сентября на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы.
Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в ходе видеоконференции с представителями Объединенной социалистической партии Венесуэлы (JPSUV), передает РБК со ссылкой на телеканал VTV.
«Мы вчера [10 сентября] поймали американского шпиона, собирающего сведения о нефтеперерабатывающих заводах в Амуае и Кардоне в штате Фалькон. У нас есть фотографии, видео», — отметил он.
По словам главы государства, «американский шпион» входил в состав морской пехоты и ранее работал в Ираке на оккупационных военных базах ЦРУ. В Венесуэле он собирал информацию о стратегических нефтяных объектах страны, добавил Мадуро.
У задержанного изъяли оружие, большое количество американских долларов, а также предметы шпионажа. Позднее его передали в прокуратуру для проведения расследования.
Помимо этого, Мадуро сообщил, что в среду, 9 сентября, также был сорван теракт на НПЗ в штате Карабобо. Президент страны призвал работников НПЗ усилить меры безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент спецслужб США был задержан 10 сентября на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)