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Мадуро сообщил о задержании «американского шпиона» в Венесуэле

12.09.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Агент спецслужб США был задержан 10 сентября на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы.

Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в ходе видеоконференции с представителями Объединенной социалистической партии Венесуэлы (JPSUV), передает РБК со ссылкой на телеканал VTV.

«Мы вчера [10 сентября] поймали американского шпиона, собирающего сведения о нефтеперерабатывающих заводах в Амуае и Кардоне в штате Фалькон. У нас есть фотографии, видео», — отметил он.

По словам главы государства, «американский шпион» входил в состав морской пехоты и ранее работал в Ираке на оккупационных военных базах ЦРУ. В Венесуэле он собирал информацию о стратегических нефтяных объектах страны, добавил Мадуро.

У задержанного изъяли оружие, большое количество американских долларов, а также предметы шпионажа. Позднее его передали в прокуратуру для проведения расследования.

Помимо этого, Мадуро сообщил, что в среду, 9 сентября, также был сорван теракт на НПЗ в штате Карабобо. Президент страны призвал работников НПЗ усилить меры безопасности.

 
 
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Агент спецслужб США был задержан 10 сентября на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы.
 
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