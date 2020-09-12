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В Венгрии отбирают частоту у оппозиционной радиостанции Klubradio

12.09.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Венгрии намерены прекратить деятельность оппозиционной радиостанции Klubradio. Государственный совет страны по надзору за СМИ в пятницу, 11 сентября, не продлил соглашение об использовании частоты 92.9 МГц, на которой вещает станция.

Соглашение истекает в феврале 2021 года, частота будет выставлена на торги, передает DW.

Совет, состоящий исключительно из доверенных лиц правоконсервативного премьер-министра страны Виктора Орбана, объяснил свою позицию "неоднократными нарушениями законодательства" со стороны радиостанции.

Однако генеральный директор Klubradio Андраш Арато отверг подобные утверждения. В случае нарушений власти "наложили бы соответствующие штрафы, однако этого не произошло", приводит слова Арато информационный портал 444.hu. Власти могли бы просто "написать в своем сообщении, что не любят нас", добавил гендиректор радиостанции.

Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию вокруг конкретной радиостанции. Однако Брюссель ранее неоднократно выражал обеспокоенность состоянием свободы СМИ в Венгрии, отметил представитель Еврокомиссии. В 2011 году венгерский совет по надзору за СМИ уже лишал Klubradio частоты, после чего несколько тысяч человек в Будапеште вышли на акцию протеста.

 
 
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Власти Венгрии намерены прекратить деятельность оппозиционной радиостанции Klubradio. Государственный совет страны по надзору за СМИ в пятницу, 11 сентября, не продлил...
 
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