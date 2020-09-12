Эксперты: Что он привезет от Путина?

Лукашенко не спасут российские деньги. Что он привезет от Путина?

На следующей неделе глава Беларуси отправится в Москву. Какие надежды возлагает Лукашенко на российскую столицу и имеет ли Кремль возможность помочь своему заклятому союзнику?





Будто немного неуверенно в зал одной из своих резиденций на интервью с для российских СМИ входит сверхпопулярный руководитель страны. Месяц назад он набрал более 80 % на выборах, однако праздничного настроения не ощущается.





А главное для бессменного лидера Беларуси – скорый визит в Москву, уверены все наблюдатели. С одной стороны – из России на Белтелерадиокомпанию приехали штрейкбрейхеры. Восточный сосед даже создал резерв силовиков на черный день. Но при этом подчеркивается, что на активную помощь Минск может рассчитывать исключительно в случае внешней агрессии. А пока – разбирайтесь сами. Так что же решили в Кремле насчет своего западного союзника?





Комментирует политолог Ольга Харламова:





«Их основная цель – сделать так, чтобы легитимность Лукашенко была минимальной. Чем ниже легитимность, тем проще вытянуть из него все, что России нужно. По большому счету – то же самое нужно в отношении любой другой стороны».





Ведь пока одни российские пропагандисты латают дыры в Белтелерадиокомпании, другие, нисколько не замеченные в симпатиях к белорусской оппозиции, задают вопросы пролукашенковским экспертам, на которые те вразумительного ответа дать не могут.





Как во фрагменте пропагандистского шоу Соловьева: «Появились какие-то люди, в гражданском, с палками, которые побежали, разбили витрины кафе, выхватывали людей, избивали людей. А это кто такие?»





Речь о людях, составлявших кампанию руководителю Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николаю Карпенкову. Последний в минувшее воскресенье лично и не скрывая лица бил витрину в столичном кафе. И в России видят, что Лукашенко ничего лучшего в ответ на протесты не имеет.





Говорит Андрей Суздальцев, Высшая школа экономики, Москва:





«Как в последнее воскресенье – 220 000 в Минске. Добавьте сюда еще областные центры. Страна – девять с половиной миллионов. И все время выходят! Так с чем приезжает Лукашенко – с протестом за спиной? Как Янукович в 2013 году: «У меня Майдан, дайте денег»?»





Белорусские специалисты соглашаются: да, именно с этим Лукашенко к Путину и поедет. Но бояться, что в надежде получить помощь тот возьмет и подпишет многострадальную 31-ю интеграционную карту, не стоит.





Комментирует политический обозреватель Александр Класковский:





«Это для Кремля, конечно, соблазнительно, но с другой стороны – Лукашенко же потерял легитимность и на Западе, и внутри страны, самое важное. Поэтому для Кремля есть риск, что если подписать какие-то критические договоренности, то завтра при смене власти будет объявлено, что они – юридически ничтожны».





На что же может надеяться Лукашенко в этих переговорах? И о чем есть смысл разговаривать Путину с настолько слабым коллегой? Россию могут интересовать прежде всего экономические уступки: отказ от диверсификации поставок нефти.





Ольга Харламова:





«Это вопрос газа и тот долг, который Россия планирует повесить на Беларусь. Судя по всему, Лукашенко будет по крайней мере часть этого долга компенсировать, и Россия заинтересована в том, чтобы это произошло где-то до октября».





И, конечно же, логистические вопросы, как перенаправление белорусских грузов с литовских на российские порты, от чего Минск отбивается не первый год. Но теперь за непризнание его грозит европейцам собственными санкциями. Чем может ответить Кремль на эту теоретическую щедрость?





Андрей Суздальцев:





«А чем помочь? Деньги – не спасут. Он же говорит об интеграции, а сам хочет власть сохранить! Как помочь? Силовиков направить? Это будет мировой скандал! Ну и самое главное – у России есть понимание, что… ну подпишет что-то там Лукашенко, но он же ничего не выполнит!»





Как не выполнит – уверены все наши собеседники – и обещания своей конституционной реформы. Планом выхода из кризиса Минск поделился с ОБСЕ и с Москвой, как-то забыв о белорусах. Если вкратце, конституционная реформа – до 2022 года, ограничение полномочий президента, а когда-то потом – новые выборы. По словам Ольги Харламовой, выглядит как нечто, похожее на казахский вариант.





Ольга Харламова:





«Будет создан какой-то наблюдательный совет, отец всех белорусов в виде понятно кого. Больше полномочий передадут парламенту. И обязательно будет административная реформа с передачей власти в регионы».





Ведь сегодня местная власть имеет такой же уровень легитимности, как и лицо, которое ее назначает. Но сначала Лукашенко нужно окончательно избавиться от лидеров протестов – Координационного совета.





Александр Класковский:





«Сделают имитационный круглый стол, протянут тот проект конституции, который нужен Лукашенко, а потом – нет же никаких обещаний, что он сделает новые выборы. Может, наоборот, обнулить свой срок, как было после 1996 года».





Но все это – будущее скорее отдаленное. Близкая же поездка в Москву скорее разочарует вертикаль.





Андрей Суздальцев:





«Ну, давайте представим: Лукашенко возвращается с 31-й картой в Минск. Мне почему-то кажется, что это будет не самая лучшая новость для граждан Беларуси в дополнение ко всему этому. А если возвращается без этой карты, то зачем он Москве? Вернется совсем без ничего, то что же скажут его любимчики – силовики?»





В свою очередь оппоненты Лукашенко, прежде всего Светлана Тихановская и Павел Латушко, активно встречаются с европейскими политиками, чтобы обозначить себя как субъектов политики. Пока Москва не выражает желания с ними даже разговаривать. Но если Лукашенко провалит кремлевский экзамен на следующей неделе, то кто знает, не встретится ли премьер Мишустин и с той же Тихановской.







