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Аудиторы сомневаются в жизнеспособности белорусского Zepter Bank

12.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аудиторское заключение по работе ЗАО «Цептер Банк» в 2019 году появилось на Едином портале финансового рынка.

В нем подчеркивается, что по итогам прошлого года у компании был чистый убыток в размере 1 млн рублей. Поэтому аудиторы сомневаются в способности банка продолжать непрерывно свою деятельность.

Отчетность Zepter Bank показывает, что в 2018 году прибыль составляла 38 тыс. рублей. Это в пять раз меньше, чем годом ранее.

Банк является собственностью Филиппа Цептера, который известен также под именем Милан Янкович. Цептер — основатель международной компании Zepter International. Она производит и продает специальную посуду, средства хранения продуктов питания, косметику и др.
 
 
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Аудиторское заключение по работе ЗАО «Цептер Банк» в 2019 году появилось на Едином портале финансового рынка.
 
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