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В финальном матче "US Open" Доминик Тим встретится с Александром Зверевым

12.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австриец Доминик Тим, обыгравший в полуфинале Открытого чемпионата США россиянина Даниила Медведева, стал первым представителем своей страны, который вышел в финал этого турнира.

Ранее высшим достижением Тима на "US Open" был выход в четвертьфинал в 2018 году.

В финальном матче "US Open-2020" Доминик Тим встретится с Александром Зверевым. 23-летний немецкий теннисист в упорном полуфинальном матче обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.

Финальная игра "US Open" Зверев — Тим состоится 13 сентября.

А накануне, 12сентября, пройдет женский матч - белоруска Виктория Азаренко втретится с ракеткой номер 1 Наоми Осака.
 
 
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Австриец Доминик Тим, обыгравший в полуфинале Открытого чемпионата США россиянина Даниила Медведева, стал первым представителем своей страны, который вышел в...
 
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