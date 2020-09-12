Источник материала: Sputnik Беларусь

В Варшаве открылся "Белорусский дом" ― так назвали новый центр для поддержки деятельности белорусской оппозиции, на церемонии присутствовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Глава польского правительства подчеркнул, что вся Польша является "открытым домом для белорусов, которые нуждаются в помощи". По его словам, вскоре "Варшава представит экономический план поддержки народа Беларуси".

В свою очередь, Тихановская, заявила о моральной и финансовой поддержке, исходящей из Польши и от "шикарной" белорусской диаспоры, а также об акциях солидарности вокруг Беларуси.

Чем важен этот "дом" для находящейся в Польше экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также что о действиях Варшавы думают в России, смотрите на видео Sputnik.