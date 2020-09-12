Логично и рационально: Митрахович о переброске экспорта из портов Литвы в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт оценил выгоду от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ

Кроме того, решение о переброске нефтепродуктов и другого белорусского экспорта на российское направление выглядит рациональным для Беларуси на фоне той политики, которую сейчас проводит Литва и другие страны Балтии, говорит собеседник Sputnik,в эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"У нас есть в регионе как минимум Усть-Луга, это очень крупный современный порт, Усть-Луга ― это больше чем, например, все три глубоководных порта Украины вместе взятые. Есть Приморск. Но Беларусь долгое время не соглашалась с тем, чтобы отказываться от кооперации с Литвой. Там действительно в ряде случаев было ближе везти", ― рассуждает Митрахович.

Сейчас же российская сторона может предложить Беларуси скидки в тарифах и другие преференции, чтобы переориентацию экспортных потоков было проще осуществить, полагает эксперт.

"Если действительно будет реализовано, это будет большим успехом для России, это нас свяжет нас с Беларусью и даст возможность заработать операторам и владельцам портов, это безусловно выгодно", ― отмечает Митрахович.

Напомним, глава российского Минэнерго Александр Новак ранее заявлял о том, что Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

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