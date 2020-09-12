ДФР возбудил уголовное дело в отношении Ивана Кравцова

Источник материала: Ежедневник

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело в отношении исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова.

Как сообщил в пятницу 11 сентября в эфире телеканала СТВ старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько уголовное дело возбуждено за хищение путем злоупотребления служебным положением.

«В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал Артем Дунько.

Хищения, по данным КГК, имели место в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО «Архитектурное бюро 35» и параллельно — заместителем директора ОАО «Минский часовой завод».

Как пишет Interfax.by, в сюжете другого белорусского телеканала — ОНТ — Дунько заявил, что «на протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы „Архитектурное бюро 35“ под различными предлогами».

По данным КГК, «ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет 400 тыс. рублей».

Так, по информации Дунько, в мае-июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро денежные средства в 60 тысяч рублей за предпроектные работы, «которые на самом деле не выполнялись».

Кроме того, Кравцов и Зеленкевич «обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы».

«В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода», — сообщил Дунько.

По его утверждению, «полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей», а после обналичивались и передавались Кравцову.

Напомним, что исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь организации Антон Родненков в настоящее время находятся в Украине, куда они перебрались в начале этой недели.

На пресс-конференции уже на территории Украины Иван Кравцов. рассказал, как ему угрожали, как раз именно таким уголовным делом.

- В машине я встретился с майором ДФР и был доставлен в ДФР КГК РБ около 14.00. Около 15.30 вплоть до 21.00 у меня состоялась беседа с тремя сотрудниками в штатском, которые не представлялись, то есть определить их звание не представлялось возможным, - рассказывал Иван Кравцов.

По словам члена Координационного совета, разговор строился довольно понятно.

- С одной стороны, мне были продемонстрированы некоторые документы, которые по их мнению как-то подтверждают мои противозаконные действия, связанные с моими бывшими местами работы. И было сказано, что в случае, если я откажусь принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники, то будет немедленно возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями», - поведал журналистам Иван Кравцов.