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Обжалован арест Марии Колесниковой
Источник материала: Навiны
В суд Партизанского района столицы подана жалоба на решение прокурора, санкционировавшего арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
Как сообщает
Член президиума КС и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова
9 сентября стало известно, что Колесникова
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В суд Партизанского района столицы подана жалоба на решение прокурора, санкционировавшего арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
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