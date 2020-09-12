Обжалован арест Марии Колесниковой

В суд Партизанского района столицы подана жалоба на решение прокурора, санкционировавшего арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Людмилу Казак, «жалоба направлена в суд». Защита просит отменить политику меру пресечения.

Член президиума КС и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину , однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось , поскольку на границе она порвала свой паспорт .

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

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