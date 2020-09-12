Тихановская не исключила, что будет избран новый состав президиума Координационного совета

В настоящее время прорабатываются разные варианты дальнейшей деятельности Координационного совета.

По словам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, пишет DW , в настоящее время «никто не подает заявки о выходе из КС».

«Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — заявила политик.