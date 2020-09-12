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Тихановская не исключила, что будет избран новый состав президиума Координационного совета
Источник материала: Навiны
В настоящее время прорабатываются разные варианты дальнейшей деятельности Координационного совета.
По словам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, пишет
«Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — заявила политик.
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В настоящее время прорабатываются разные варианты дальнейшей деятельности Координационного совета.
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