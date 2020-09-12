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Тихановская не исключила, что будет избран новый состав президиума Координационного совета

12.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время прорабатываются разные варианты дальнейшей деятельности Координационного совета.

По словам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, пишет DW, в настоящее время «никто не подает заявки о выходе из КС».

«Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — заявила политик.

 
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В настоящее время прорабатываются разные варианты дальнейшей деятельности Координационного совета.
 
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