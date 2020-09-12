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Фотофакт. В Ивановском районе «Пежо» влетело в дом

12.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека случилось в деревне Новолучки (Ивановский район).

Фотофакт. В Ивановском районе «Пежо» влетело в дом
Фотофакт. В Ивановском районе «Пежо» влетело в дом
Фотофакт. В Ивановском районе «Пежо» влетело в дом

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, накануне в полдень 26-летняя жительница районного центра на закруглении дороги «не правильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением автомобиля» и врезалась в дом.

Водитель и 78-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

 
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека случилось в деревне Новолучки (Ивановский район).
 
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