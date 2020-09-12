Фотофакт. В Ивановском районе «Пежо» влетело в дом

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека случилось в деревне Новолучки (Ивановский район).













Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, накануне в полдень 26-летняя жительница районного центра на закруглении дороги «не правильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением автомобиля» и врезалась в дом.

Водитель и 78-летняя пассажирка были доставлены в больницу.