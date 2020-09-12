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На пожаре под Осиповичами погибли два человека
Источник материала: Навiны
Трагедия, как сообщили в дежурной части МЧС, случилась в ночь на субботу, 12 сентября.
Как отмечается, пожар произошел в доме в деревне Сухлово (Осиповичский райн).
«На пожаре обнаружены двое погибших, личности которых, причины пожара и гибели устанавливаются», — сообщили в МЧС.
Всего с начала года на территории произошло 4265 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 4313), на которых погибло 417 человек (304).
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Трагедия, как сообщили в дежурной части МЧС, случилась в ночь на субботу, 12 сентября. Как отмечается, пожар произошел в доме в деревне Сухлово (Осиповичский райн).
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