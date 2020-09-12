На пожаре под Осиповичами погибли два человека

Трагедия, как сообщили в дежурной части МЧС, случилась в ночь на субботу, 12 сентября.

Как отмечается, пожар произошел в доме в деревне Сухлово (Осиповичский райн).

«На пожаре обнаружены двое погибших, личности которых, причины пожара и гибели устанавливаются», — сообщили в МЧС.

Всего с начала года на территории произошло 4265 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 4313), на которых погибло 417 человек (304).