На Минщине пропала семья с детьми

В Минской области ведется поиск семьи, о судьбе которой почти неделю ничего не известно.





Как сообщается, пропали:

Павел Мишук (1984 г.р.);

Светлана Шутько (1984 г.р.);

Руслан Шутько (2003 г.р.);

Ярослав Мишук (2008 г.р.).

Семья проживала в деревне Задворье (Столбцовский район), откуда ночью 6 сентября направилась в неизвестном направлении.

До сих пор о местонахождении взрослых и детей ничего не известно.