ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Минщине пропала семья с детьми

12.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минской области ведется поиск семьи, о судьбе которой почти неделю ничего не известно.

На Минщине пропала семья с детьми

Как сообщается, пропали:

  • Павел Мишук (1984 г.р.);
  • Светлана Шутько (1984 г.р.);
  • Руслан Шутько (2003 г.р.);
  • Ярослав Мишук (2008 г.р.).

Семья проживала в деревне Задворье (Столбцовский район), откуда ночью 6 сентября направилась в неизвестном направлении.

До сих пор о местонахождении взрослых и детей ничего не известно.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской области ведется поиск семьи, о судьбе которой почти неделю ничего не известно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: Что он привезет от Путина?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика