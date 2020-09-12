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На Минщине пропала семья с детьми
Источник материала: Навiны
В Минской области ведется поиск семьи, о судьбе которой почти неделю ничего не известно.
Как сообщается, пропали:
Семья проживала в деревне Задворье (Столбцовский район), откуда ночью 6 сентября направилась в неизвестном направлении.
До сих пор о местонахождении взрослых и детей ничего не известно.
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В Минской области ведется поиск семьи, о судьбе которой почти неделю ничего не известно.
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