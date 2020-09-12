В Беларуси в пятницу были задержаны 32 человека

Источник материала: АФН

В минувшую пятницу в Беларуси за участие в массовых мероприятиях задержаны 32 человека, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», - говорится в сообщении.

«Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах», - утверждает МВД.