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В Беларуси в пятницу были задержаны 32 человека
Источник материала: АФН
В минувшую пятницу в Беларуси за участие в массовых мероприятиях задержаны 32 человека, сообщила пресс-служба МВД РБ.
«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», - говорится в сообщении.
«Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах», - утверждает МВД.
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В минувшую пятницу в Беларуси за участие в массовых мероприятиях задержаны 32 человека, сообщила пресс-служба МВД РБ.
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