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«Кибер-партизаны» взломали сайт «Белорусские лотереи», чтобы поздравить Тихановскую с Днём рождения

12.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные взломали сайт «Белорусские лотереи» и от имени «кибер-партизан» поздравили Светлану Тихановскую с Днем рождения.





«Кибер-партизаны поздравляют Светлану Тихановскую с Днем рождения! Желаем стать президентом как можно скорее», — написали неизвестные.

Это не первый случай за последнее время, когда неизвестные взламывали сайты госструктур. Например, недавно хакеры «объявили в розыск» Лукашенко и Караева на сайте МВД, позже «кибер-партизаны» переименовали сайт академии МВД в «Типа Академия МВД».
 
 
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Неизвестные взломали сайт «Белорусские лотереи» и от имени «кибер-партизан» поздравили Светлану Тихановскую с Днем рождения.
 
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