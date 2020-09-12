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«Кибер-партизаны» взломали сайт «Белорусские лотереи», чтобы поздравить Тихановскую с Днём рождения
Источник материала: Партизан
Неизвестные взломали сайт «Белорусские лотереи» и от имени «кибер-партизан» поздравили Светлану Тихановскую с Днем рождения.
«Кибер-партизаны поздравляют Светлану Тихановскую с Днем рождения! Желаем стать президентом как можно скорее», — написали неизвестные.
Это не первый случай за последнее время, когда неизвестные взламывали сайты госструктур. Например, недавно хакеры «объявили в розыск» Лукашенко и Караева на сайте МВД, позже «кибер-партизаны» переименовали сайт академии МВД в «Типа Академия МВД».
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Неизвестные взломали сайт «Белорусские лотереи» и от имени «кибер-партизан» поздравили Светлану Тихановскую с Днем рождения.
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