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Союз архитекторов России объявил конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

12.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всероссийский конкурс объявлен в рамках фестиваля «Зодчество». Сбор идей ре-использования Мавзолея Ленина не носит «политического заказа»


Вид на мавзолей В. И. Ленина на Красной площади (Фото: ТАСС/ Александра Мудрац)

Союз архитекторов России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Решение о проведении конкурса было принято 25 августа 2020 года, однако его положения были утверждены и опубликованы только 11 сентября, объяснили в пресс-службе СА России.

Итоги конкурса будут подведены на фестивале «Зодчество», который в этом году пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор». К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ. Участникам предлагается разработать фор-эскизы (зарисовки какого-либо проекта, связанного с дизайном. — Прим. ред.) последующего использования Мавзолея. Работы принимаются до 19 октября, сказано на странице конкурса.
 
 
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Всероссийский конкурс объявлен в рамках фестиваля «Зодчество». Сбор идей ре-использования Мавзолея Ленина не носит «политического заказа»
 
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