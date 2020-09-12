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Митрополит Вениамин: тема "белорусской автокефалии" навязывается извне
12.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил новый предстоятель БПЦ, митрополит Минский и Заславский Вениамин, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT.
© Sputnik / Егор Еремов
"Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", ― сказал митрополит.
Кроме того, как показывает история минувшего столетия, для "белорусской автокефалии" нет никаких предпосылок.
"Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине", ― отметил митрополит.
Сейчас тема автокефалии чаще вспоминается "людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее, подчеркнул митрополит.
В то же время, по словам предстоятеля церкви, "не следует как-то расслабляться и впадать в беспечность, надо хранить бдительность и избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате".
Напомним, ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил
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Внутри Белорусской православной церкви нет потребности в автокефалии, убежден новый глава БПЦ, хотя если такие разговоры ходят, "расслабляться не следует".
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