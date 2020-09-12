Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил новый предстоятель БПЦ, митрополит Минский и Заславский Вениамин, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT.

"Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", ― сказал митрополит.

Кроме того, как показывает история минувшего столетия, для "белорусской автокефалии" нет никаких предпосылок.

"Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине", ― отметил митрополит.

Сейчас тема автокефалии чаще вспоминается "людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее, подчеркнул митрополит.

В то же время, по словам предстоятеля церкви, "не следует как-то расслабляться и впадать в беспечность, надо хранить бдительность и избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате".

Напомним, ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.

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