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«Возбуждено уголовное дело, все затраты лягут на плечи виновников». МВД о заторах на дорогах и выходе пешеходов на проезжую часть

12.09.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром пресс-служба МВД в своем Telegram-канале опубликовала очередное сообщение, адресованное протестующим: «Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. Оперативники уже установили семерых „активистов“ создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Также в милиции отмечают, что только в Центральном районе Минска нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. «Все затраты лягут на плечи виновников. Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия — нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями», — говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром пресс-служба МВД в своем Telegram-канале опубликовала очередное сообщение, адресованное протестующим: «Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц,...
 
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