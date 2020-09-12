День города, взаимовыручка и статистика от МВД. Суббота в Минске

Источник материала: Onliner

Сегодня не просто суббота, а День города — обычно большой и долгожданный праздник. Правда, в этом году торжество пройдет без привычных нам массовых гуляний, организованных городскими властями. Впрочем, чиновники не забыли поздравить столичных жителей. Так, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран пожелал минчанам мира, спокойствия и взаимопонимания в семьях, между соседями и коллегами. «Колесо истории движется неумолимо. Мы являемся свидетелями того, как Минск с каждым годом превращается в современную удобную для жизни и работы европейскую столицу со своим колоритом и историей. Мы вместе должны созидать, строить, чтобы город был еще краше, лучше. Надо воспитывать наше подрастающее поколение так, чтобы ребята гордились им», — приводит слова чиновника агентство «Минск-Новости» . Очевидно, что сегодня будет много новостей. Обо всех самых важных событиях и фактах читайте в нашем онлайне.

Остался без работы? Переобучись

Белорусы продолжают поддерживать друг друга в сложных ситуациях. В середине минувшей недели стало известно, что из МЧС был уволен спасатель, предупредивший жильцов Фрунзенского района о том, что к ним едут снимать бело-красно-белые флаги. Но на этом история молодого человека не закончилась: соотечественники как могли поддержали минчанина — предложили работу, жилье, перевели крупную сумму денег. Так белорусы отреагировали на частный случай. Но на «адресной» помощи инициативность не заканчивается: становится известно о все новых и новых проектах по переобучению. К движению взаимопомощи присоединились сотрудники сферы гостеприимства.

«Друзья, в нынешней ситуации никто не может оставаться в стороне. Любая помощь нужна и важна. Мы, работники сферы гостеприимства, объединились в гражданскую инициативу „Солидарный общепит“ и предлагаем курсы переподготовки для всех тех, кого уволили с госслужбы, и для тех, кто принял волевое решение и уволился сам. Просто заполните гугл-форму . Как только наберется группа — мы начнем обучение.

Ничего не бойтесь. Белорусы никогда не оставят друг друга в беде», — обращается «Солидарный общепит».

11 сентября было задержано 32 человека

Пресс-служба МВД опубликовала статистику за вчерашний день: «Вчера, 11 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек.

Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек».





Правда, в сообщении не уточняется, сколько человек было задержано на митингах «в поддержку мира, безопасности и спокойствия», а сколько — на «протестных акциях».

«Ущерб возместят участники протестных акций»

Сегодня утром пресс-служба МВД в своем Telegram-канале опубликовала очередное сообщение, адресованное протестующим: «Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. Оперативники уже установили семерых „активистов“ создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





Также в милиции отмечают, что только в Центральном районе Минска нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. «Все затраты лягут на плечи виновников. Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия — нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями», — говорится в сообщении.



