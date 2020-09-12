«Сейчас идет битва между Лукашенко и народом, которым он хочет управлять»

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган, курирующий стратегию Вашингтона в отношении Беларуси, заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов, что в отношении руководства в Минске разрабатываются новые санкции в связи с насильственными действиями против участников мирных акций протеста.





«Я ожидаю, что в течение ближайших дней мы будем в состоянии окончательно определить дополнительный список санкций, которые мы будем вводить параллельно с теми, которые принимаются Европейским союзом» - сообщил Стивен Биган журналистам.

При этом, по словам замгоссекретаря, пишет Русская служба «Голоса Америки» , Соединенные Штаты и Евросоюз не привязаны друг к другу в своих решениях о введении санкций против руководства Беларуси, и могут принимать решения об этих действиях независимо друг от друга.

Дипломат подчеркнул, что недовольство США действиями режима Лукашенко не направлено против белорусского народа: «Мы считаем, что народ Беларуси должен иметь право избрать свой путь, и сделать это без каких-либо внешних угроз или давления, в том числе со стороны своих влиятельных соседей. США поддерживают народ Беларуси и продуктивный диалог между режимом и Координационным советом. Мы не просим народ Беларуси сделать выбор между Западом и Востоком. Это не соревнование между США и Россией».

Замгоссекретаря призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных, а также незаконно удерживаемых граждан, включая гражданина США Виталия Шклярова.

Стивен Биган подчеркнул, что в Вашингтоне осознают весь драматизм разворачивающихся в Беларуси событий: «Сейчас идет битва между правителем Беларуси и народом, которым он хочет управлять. Белорусский режим не ставит во главу угла интересы своего народа. Незаконные состояния, нажитые им, позволяют ему удерживать власть с помощью коррупции, которая очевидна жителям Беларуси и всему миру. И теперь, будучи четко и ясно отвергнутым своим народом, правитель Беларуси прибегает к насилию, чтобы удержать власть в своих руках, и все больше полагается на поддержку Москвы, чтобы сохранить свой режим».

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», затормозится ли теперь процедура взаимного возвращения послов между Вашингтоном и Минском, дипломат сказал: «У нас есть прекрасная кандидатура на должность посла, предложенная президентом — Джули Фишер, которая пока проходит процедуру внутреннего согласования здесь, в США. Мы не прекращали этот процесс. Мы полагаем очень важным для США иметь нашего представителя в Беларуси, который бы озвучивал политику Соединенных Штатов и уверенно представлял ценности и интересы, которые мы считаем важными при осуществлении нашей политики в отношении Беларуси. Я отметил с большим воодушевлением присутствие нескольких наших партнеров, послов, вставших плечом к плечу со смелой Светланой Алексиевич, членом Координационного совета. Я ожидаю, что посол США также встанет плечом к плечу со своими коллегами в поддержку Беларуси и ее народа».