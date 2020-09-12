МВД сообщило о десятках задержанных 11 сентября

По информации МВД, 11 сентября на акциях протеста силовики продолжили проводить задержания.



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Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, всего за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека».

До рассмотрения дел в суде 18 человек были помещены в ИВС.