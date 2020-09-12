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Мнение: Вслед за Литвой Тихановскую могут признать лидером Беларуси и другие страны

12.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Светланы Тихановской есть все шансы получить признание в качестве «единственно избранного лидера Беларуси» не только со стороны Литвы, но и Польши, и Чехии.




Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» высказал публицист Александр Ахмач.

По его словам, толкование ряда СМИ о признании Тихановской президентом Беларуси неверное.

«Ее признали не президентом, а лидером. Это разные термины и категории. Президент - это официальная должность. Лидер - это первое лицо, вне зависимости от официального статуса», - пояснил он.

Ахмач также обратил внимание на тот факт, что Литва признала не только Тихановскую, но и Координационный совет.

«Это, в свою очередь, легитимирует его полномочия как коллегиального органа. И это, на мой взгляд, весьма важно, так как подобные действия ясно дают понять, что в глазах ЕС существующая власть в Республике Беларуси незаконна, как и все ее решения», - отметил он.

В то же время Ахмач выражает надежду на то, что примеру Литвы последуют и другие страны.

«Пока что на это решилась только Литовская Республика, но, не стоит забывать, что вместе с тем приглашение Тихановской на ближайший саммит Вышеградской группы инициировало правительство Польши, а Чехия, хоть и ветировала это предложение, однако, объяснила свое решение лишь технической невозможностью подготовки», - подытожил он.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Литва признала Тихановскую единственным лидером Беларуси.
 
 
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У Светланы Тихановской есть все шансы получить признание в качестве «единственно избранного лидера Беларуси» не только со стороны Литвы, но и Польши, и Чехии.
 
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