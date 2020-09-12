Cимвол веры: в чем состоит кредо Лукашенко

Все, конечно, теперь наблюдают за Беларусью. Это понятно, и это правильно: у соседей творится история. И, как всегда бывает, все наблюдают, однако каждый видит свое. Для одних это — рассказ про возможное (или все-таки невозможное?) русское будущее: люди вдруг перестают бояться диктатора, карателей, пыток, избиений, выходят на площади, понимают, что главная ценность — свобода, а все прочие растут из нее. Когда-нибудь, — вздыхают романтики, — и у нас, и с нами, и мы… Для других это тоже рассказ про возможное (тут уж без вопросов) русское будущее, но только это страшный рассказ: одураченные забугорными кукловодами зомби рушат собственную сносную жизнь ради невнятных или выдуманных выгод, враги потирают руки, страна растворяется в крови наивных искателей призрачного счастья… Где-то они уже такое видели, читали, недавно совсем, нового ничего придумать не получается, в ход идут многажды пережеванные и переваренные схемы, но страху ведь и не нужно быть новым, страху достаточно быть страшным.





Важная ремарка — я понимаю и помню, что белорусы выходят на площади не для того, чтобы что-то такое сообщить россиянам. Они — за себя и для себя. Это стоит понимать и помнить. Но все-таки невозможно же не примерять ситуацию на местные наши реалии. Думаю, тот, кто, глядя на белорусские дела из России, скажет, что про Россию при этом совсем не думает, просто соврет. Так давайте хотя бы сами себе врать не будем. Мы же не у Маргариты Симоньян работаем, зачем нам.





И раз уж разговор — начистоту, то как не признаться: кривляния и лулзы в исполнении Александра Лукашенко стали важной составляющей новостей от соседей. Не каждому диктатору удается стать королем стендап-комедии. Да еще и настолько гармонично, счастливо совместив форму выступлений с содержанием речей. Забеги с незаряженным автоматом, рассуждения чуть ли не о ядерном ударе, который собираются нанести по Минску бомбардировщики НАТО, рассказы об «урках, наркоманах и алкоголиках» на площадях, бесстыдные похвалы ОМОНу, избивающему безоружных, откровения о «синей краске», которой «девчонкам попы красили», чтобы выдать их за жертв избиений, — это все тоже уже история. И разговор Ника с Майком, и обещанное продолжение откровений Ника и Майка — история тоже.





Ну, и как не вспомнить главный гэг от самопровозглашенного президента Беларуси (его ведь не выбирали, так что это правильный эпитет): «Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся». Ну, пока главный. Смешнее, кажется, он в эфир ничего еще не выдавал. Но не будем отчаиваться, он ведь над собой работает. Будут новые речи, дет и новый материал для вирусных мемов.





И конечно, на все на это отвлекаясь, легко пропустить момент, когда Лукашенко говорит по-настоящему важные вещи. Причем не только для Беларуси. В четверг соседский президент встречался и беседовал со своими верными силовиками. Предположил почему-то, что они, как «образованные люди», наверное, думают, что он не станет призывать их нарушать закон.





И немедленно призвал их нарушать закон. Оказывается, если речь — «о наглой интервенции извне», которая «подогревается изнутри», то становится «иногда не до законов». Надо просто «остановить всякую дрянь» (это он про мирных протестующих, да). И для этого любые средства хороши.





Россия и Беларусь, простите за банальность, — страны разные, но все же друг другу не чужие, общего у нас много. И замечать это общее иногда не грех.





Можно, например, спорить о том, что такое вообще государство, для чего оно существует и в чем его цель. Несменяемые властители тоже любят, знаете ли, порассуждать о необходимости повышать уровень благосостояния граждан, о «человекосбережении» и даже о гражданских свободах. Но ровно до тех пор, пока вопрос о власти и ее задачах не переносится в практическую плоскость. Пока не заходит речь о честных выборах, пока люди не выходят на площадь.





Тут-то вот и выясняется, что государство с точки зрения несменяемого лидера ему, лидеру, примерно равно, единственная цель государства — сохранение власти в руках этого самого лидера, и для достижения этой цели годятся любые средства.





В этом — диктаторское кредо, символ веры. Ценностью в конце концов оказывается государство как таковое, к которому гражданин не может формулировать никаких претензий, которому нельзя задавать никаких вопросов. Ради его сохранения — в виде, не допускающем никаких изменений и с конкретным человеком во главе, — гражданин должен быть готов на любые жертвы. И еще должен понимать, что сам сделается жертвой, если вдруг ему придет в голову странная идея усомниться в правильности этого тезиса. Будут бить, возможно, убьют.





Лукашенко загнали в угол, ему некогда выбирать слова, и он прямо формулирует то, о чем годами нам пытаются рассказать косноязычные российские пропагандисты. И в этом плане Беларусь от России ничем не отличается. Все диктаторы счастливы одинаково и верят в одно.





И напоследок — одно очевидное соображение. Посмеиваясь над нелепыми выходками самопровозглашенного Лукашенко и растаскивая на цитаты его дикие речи, надо все-таки помнить главное: по прямому приказу этого комического персонажа тысячи мирных жителей были избиты, сотни прошли через пытки, нескольких убили. У нас на глазах, буквально — в прямом эфире.





А те, кто берет у него интервью и помогает создавать зажигательные гэги, становятся прямыми соучастниками этих преступлений.