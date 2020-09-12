ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

Европейский союз сожалеет по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания из страны членов Координационного совета, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. В знак солидарности с Алексиевич с ней периодически остаются дипломаты ЕС. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушко и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну», — отметил Боррель, текст заявления которого опубликован на сайте Европейской службы внешних действий.

«Гражданское общество и те, кто участвуют в дискуссиях о будущем Беларуси, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не повторялись», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Высокий представитель Евросоюза вновь заявил, что Беларуси необходим всесторонний национальный диалог с широким участием всего общества для мирного урегулирования кризиса и позитивного ответа на требование белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая приверженность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают иного ответа», — полагает Боррель.

«Евросоюз подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принять дальнейшие ограничительные меры по мере необходимости», — подытожил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

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