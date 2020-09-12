ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

12.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Европейский союз сожалеет по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания из страны членов Координационного совета, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. В знак солидарности с Алексиевич с ней периодически остаются дипломаты ЕС. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушко и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну», — отметил Боррель, текст заявления которого опубликован на сайте Европейской службы внешних действий.

«Гражданское общество и те, кто участвуют в дискуссиях о будущем Беларуси, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не повторялись», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Высокий представитель Евросоюза вновь заявил, что Беларуси необходим всесторонний национальный диалог с широким участием всего общества для мирного урегулирования кризиса и позитивного ответа на требование белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая приверженность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают иного ответа», — полагает Боррель.

«Евросоюз подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принять дальнейшие ограничительные меры по мере необходимости», — подытожил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз сожалеет по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания...
 
Новости дня
Новости разные
 
У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика