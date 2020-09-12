У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

Белорусская диаспора в Техасе 11 сентября провела акцию в поддержку Беларуси. Как сообщили БелаПАН организаторы, акция прошла возле здания генерального консульства России в Хьюстоне с целью «обратить внимание мировой общественности на захватнический характер «помощи» Российской Федерации «братскому» народу Беларуси».





Участие в акции приняли около 40 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Путин, держись подальше от Беларуси», «Займись дураками и дорогами», «Будь разборчивее в связях», «Остановить насилие в Беларуси!».

Генеральный консул России Александр Захаров к протестующим не вышел, но ему передали обращение с требованиями белорусов.





«9 августа 2020 года Александр Лукашенко проиграл выборы на пост президента Республики Беларусь, — говорится в обращении. — Он сфальсифицировал результаты выборов и продолжает незаконно удерживать власть силой. Мы требуем, чтобы правительство России признало эти факты. Российские государственные СМИ, а именно RТ, являются пропагандистским рупором, поддерживающим незаконный режим Лукашенко. Это должно прекратиться. Российские государственные СМИ освещают события в Беларуси необъективно, таким образом манипулируя общественным мнением и сознанием россиян. Это должно быть прекращено».





В обращении также отмечается, что российский президент Владимир Путин «открыто поддержал режим Лукашенко политически и финансово».





«Это должно прекратиться, — подчеркивают авторы документа. — Президент Путин поддержал режим Лукашенко, признав выборы и отдав приказ о формировании резерва российских силовиков, которые могут быть направлены на территорию Беларуси. Мы считаем это вмешательством во внутригосударственные дела Беларуси и прямой угрозой суверенитету. Такое не должно повториться. Мы требуем от правительства России уважать суверенитет Республики Беларусь и поддержать право граждан Беларуси выбирать собственного лидера на честных и свободных выборах».





«Мы не против русского народа, — отмечается в обращении. — Вместе — белорусы, русские и все неравнодушные думающие люди — мы протестуем против поддержки одной диктатуры другой диктатурой!»