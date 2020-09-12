ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

12.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусская диаспора в Техасе 11 сентября провела акцию в поддержку Беларуси. Как сообщили БелаПАН организаторы, акция прошла возле здания генерального консульства России в Хьюстоне с целью «обратить внимание мировой общественности на захватнический характер «помощи» Российской Федерации «братскому» народу Беларуси».

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

Участие в акции приняли около 40 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Путин, держись подальше от Беларуси», «Займись дураками и дорогами», «Будь разборчивее в связях», «Остановить насилие в Беларуси!».

Генеральный консул России Александр Захаров к протестующим не вышел, но ему передали обращение с требованиями белорусов.

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

«9 августа 2020 года Александр Лукашенко проиграл выборы на пост президента Республики Беларусь, — говорится в обращении. — Он сфальсифицировал результаты выборов и продолжает незаконно удерживать власть силой. Мы требуем, чтобы правительство России признало эти факты. Российские государственные СМИ, а именно RТ, являются пропагандистским рупором, поддерживающим незаконный режим Лукашенко. Это должно прекратиться. Российские государственные СМИ освещают события в Беларуси необъективно, таким образом манипулируя общественным мнением и сознанием россиян. Это должно быть прекращено».

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

В обращении также отмечается, что российский президент Владимир Путин «открыто поддержал режим Лукашенко политически и финансово».

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

«Это должно прекратиться, — подчеркивают авторы документа. — Президент Путин поддержал режим Лукашенко, признав выборы и отдав приказ о формировании резерва российских силовиков, которые могут быть направлены на территорию Беларуси. Мы считаем это вмешательством во внутригосударственные дела Беларуси и прямой угрозой суверенитету. Такое не должно повториться. Мы требуем от правительства России уважать суверенитет Республики Беларусь и поддержать право граждан Беларуси выбирать собственного лидера на честных и свободных выборах».

У российского консульства в Хьюстоне прошла акция в поддержку Беларуси

«Мы не против русского народа, — отмечается в обращении. — Вместе — белорусы, русские и все неравнодушные думающие люди — мы протестуем против поддержки одной диктатуры другой диктатурой!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская диаспора в Техасе 11 сентября провела акцию в поддержку Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новость на вырост: Заключенный отсудил у "Крестов" 10 тыс. рублей за мышей и холод в камере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика