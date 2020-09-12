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Новость на вырост: Заключенный отсудил у "Крестов" 10 тыс. рублей за мышей и холод в камере

12.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск осужденного Романа Кузьмина о взыскании компенсации морального вреда из-за условий содержания в СИЗО-1 "Кресты", сообщает "Интерфакс".



Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, в пользу заявителя взыскано 10 тыс. рублей, а также расходы по оплате 300 рублей госпошлины, говорится в пресс-релизе. За какое преступление истец отбывает наказание, в пресс-релизе не уточняется.

Кузьмин обратился в суд с иском к СИЗО-1 "Кресты", ФСИН России и министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в сумме 600 тыс. рублей. Он содержался в следственном изоляторе с 5 декабря 2015 года по 14 июня 2016 года, в помещении старых "Крестов" на Арсенальной набережной.

В иске указано, что в отношении истца были допущены следующие правонарушения: в камере площадью 8 кв. метров содержались четыре человека, помещение не проветривалось, при этом сокамерники Кузьмина курили. Также Кузмин пожаловался на отсутствие ремонта в камере; из-за повышенной влажности на стенах и потолке образовались плесень и грибок, осыпались краска, побелка, штукатурка; пол не имел покрытия.

Кроме того, унитаз не был отгорожен от жилой зоны и находился в метре от кухонного стола; сливной бачок отсутствовал, сантехника протекала. Не было и горячей воды, а также бака с питьевой водой.

Кроме того, в иске сказано, что в холодное время камера не протапливалась, на стенах образовывался лед. Времени помыться подследственным практически не давали. Постельные принадлежности были в плохом состоянии и не менялись на протяжении всего времени нахождения Кузьмина в камере.

"Истец указывает, что содержание в вышеописанных условиях причиняло ему физические и нравственные страдания, ущемляло человеческое достоинство, при этом у Кузмина имелось заболевание - бронхиальная астма", - отмечается в пресс-релизе.

Кузьмин на судебное заседание не явился, поскольку отбывает наказание в колонии; о рассмотрении дела был извещен.

Представитель СИЗО на процессе возражал против удовлетворения исковых требований, полагая факт причинения морального вреда недоказанным. Представитель Минфина на судебное заседание не явился, о рассмотрении дела был извещен.
 
 
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Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск осужденного Романа Кузьмина о взыскании компенсации морального вреда из-за условий содержания в...
 
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