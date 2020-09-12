Инсайдер: Samsung выпустит смартфон без «дырок» в экране в следующем году

Источник материала: Tut.by

В 2021 году Samsung выпустит смартфоны без «дырок» в экране под фронтальную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор Ice universe .



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В сообщении в Twitter инсайдер рассказал, что у Samsung есть передовая технология встраивания фронтальной камеры под экран. Другими словами, «дырок» и вырезов в панелях теперь не останется — селфи-камера сможет «прятаться» под экраном так, что ее не будет видно даже во время использования. Можно провести параллель со сканерами отпечатков пальцев, которые встраиваются под дисплеи — их также не видно, качеству изображения это не мешает.

Ice universe пишет, что, в отличие от китайских брендов, Samsung предъявляет более строгие требования к технологии. Из-за этого вывести ее на рынок у компании получится позже остальных — скорее всего, впервые она появится в Samsung Galaxy S21 в начале следующего года.

Издание 3DNews уточняет: о внедрении камер под экраны уже заявили в компаниях ZTE и Xiaomi, но коммерческих устройств производители также еще не продемонстрировали. Оценить, насколько лучше или хуже они справляются с созданием фронтальных снимков, еще не вышло. Ресурс уточняет, что для оптимизации изображения компаниями будут применяться алгоритмы ИИ.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung: