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Инсайдер: Samsung выпустит смартфон без «дырок» в экране в следующем году
Источник материала: Tut.by
В 2021 году Samsung выпустит смартфоны без «дырок» в экране под фронтальную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор
В сообщении в Twitter инсайдер рассказал, что у Samsung есть передовая технология встраивания фронтальной камеры под экран. Другими словами, «дырок» и вырезов в панелях теперь не останется — селфи-камера сможет «прятаться» под экраном так, что ее не будет видно даже во время использования. Можно провести параллель со сканерами отпечатков пальцев, которые встраиваются под дисплеи — их также не видно, качеству изображения это не мешает.
Ice universe пишет, что, в отличие от китайских брендов, Samsung предъявляет более строгие требования к технологии. Из-за этого вывести ее на рынок у компании получится позже остальных — скорее всего, впервые она появится в Samsung Galaxy S21 в начале следующего года.
Издание
Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung:
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В сообщении в Twitter инсайдер рассказал, что у Samsung есть передовая технология встраивания фронтальной камеры под экран.
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