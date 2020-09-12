«Все наши победы были завязаны на нём». Друг детства написал очень трогательный пост про Максима Знака

Источник материала: KYKY

Телеведущий и игрок в «Что? Где? Когда?» Иван Подрез поделился в фейсбуке постом о члене президиума КС и штаба Бабарико – Максиме Знаке. KYKY цитирует Ивана – чтобы все мы не забывали о Максиме, который сейчас находится в заключении.

«Я уже писал когда-то здесь, что с Максимом Знаком мы дружим со второго класса, то есть уже больше 30 лет. Мне хотелось бы сделать серию постов о нем, как о человеке. Очень надеюсь, что эти факты о том, чем мы все в нем всегда восхищались, вдохновят вас на поддержку и солидарность с этим прекрасным, очень честным и очень талантливым человеком.

Макс был капитаном нашей школьной команды по «Что? Где? Когда?». Идеальным капитаном. Все наши победы были завязаны на нем. Кроме того, что он сам генерировал версии, он умел совершенно безошибочно из десятка версий на столе выбрать правильную и очень стройно объяснить свой выбор.

Классе в девятом мы проходили тест на IQ. У Макса этот тест показал 164. Цифра эта очень четко врезалась в память, потому что это совершенно заоблачный коэффициент.

Понятно, что учеба ему давалась очень легко. Но при этом у Макса какая-то абсолютно умопомрачительная трудоспособность и перфекционизм. Помню, мы готовились к какому-то сложному экзамену, и Макс ел растворимый кофе ложками, потому что считал, что в таком виде у кофе эффект сильнее. Очень хотелось спать, но спать было нельзя, потому что не весь материал был выучен. Халява – это не про него.

Макс пишет замечательные песни. И играет на гитаре. Помню, когда я играл в группе Atlantica, мне на какой-то концерт понадобилась именно его гитара, потому что нужен был вот конкретно этот тембр. Музыканты должны понять, что одолжить свою гитару кому-то – это все равно, что дать попользоваться обручальным кольцом. Макс без вопросов мне ее одолжил, но так как я феноменально рукожоп, то поцарапал этот дорогущий инструмент о корявую стойку в К/З «Минск». Мне было крайне стыдно, но Максу было «ничего страшного». С друзьями он действительно готов поделиться всем.

Макс – марафонец и триатлонист. В 2016 на Минском полумарафоне именно он убедил меня пробежать первую 10ку. Я был уверен, что не осилю. Макс спросил: «Ты сейчас сколько максимально пробежать можешь»? Я говорю: «3 километра». Он говорит: «Ну и 10, значит, пробежишь». Ну и пробежал.

Но самое главное – даже в том возрасте, когда «правила нужны, чтобы их нарушать», Макс никогда не выходил за рамки, всегда играл честно и по правилам. Однажды мы, совсем юные оболтусы, унесли дорожный знак и подарили ему на день рождения. Такой был юмор в 90-е. Макс очень оценил подарок, но совершенно не оценил «подвиг». Он переживал, что мы с этим знаком могли попасться на глаза какому-нибудь патрулю и крайне сильно влипнуть.

Он и сейчас продолжает играть честно и по правилам. Даже теперь, когда никаких правил больше не существует.

#ЯМЫмаксимзнак».