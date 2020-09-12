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Все конфликты в постсоветских странах решались не без участия РФ ― политолог

12.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Пономарева: пришло время откровенного диалога и настоящего сближения!

Напомним, на начало будущей недели в Москве запланирована встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Нынешний белорусский протест необходимо перевести в новое мирное русло, показав при этом всю привлекательность и перспективу стратегического сближения наших стран, отметила собеседница Sputnik, профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева.

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Также она подчеркнула важность диалога лидеров России и Беларуси и высказала надежду, что окружение белорусского лидера дает ему максимально полную информацию о происходящем, кроме того, он сам ездит по стране, погружен в происходящие процессы и заинтересован в обратной связи.

"Все-таки в Российской Федерации большой опыт взаимодействия с аналогичными проблемными ситуациями по всему периметру страны. Так уж получилось исторически, что мы были и остаемся активно включенными в политические процессы на Украине, в Молдове, в Грузии, Армении, то есть вопросы урегулирования отношений оппозиции и политической власти всегда проходили через российских специалистов ― политиков, аналитиков и журналистов", ― говорит Пономарева.

Если говорить о перспективе, то будущее России и Беларуси может быть только вместе, считает собеседница, у двух стран уже есть фундамент в виде Союзного государства, "в нем многие вопросы не решены, многие до сих пор спорные, но однозначно нужно выстраивать новое наднациональное образование на уже имеющемся фундаменте", полагает Пономарева.

Кроме того, необходимо решать ,чем наполнить это интеграционное "строение" , чтобы оно было интересно и полезно всем сторонам, "здесь не стоит питать иллюзий, всегда будут люди, которые чем-то недовольны", добавляет Пономарева.

Комментарий экономического эксперта Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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