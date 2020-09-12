Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

Источник материала: Onliner

Минувшая ночь добавила бело-красно-белых цветов Минску. Очевидно, что некоторые горожане не спали долгие часы, чтобы через искусство обозначить свою позицию. К уже привычным протестам, выражающимся в развешивании флагов и лент на жилых домах, присоединились принципиально новые. Так, скульптура Змея Горыныча, размещенная в сквере на улице Руссиянова, заиграла новыми красками (понятно какими).





Авторы перформанса оставили «записку»: «Мы народ Беларуси. Мы все соседи. И мы на стороне перерождения, на стороне света и добра. И мы не хотим сражений! Мы хотим справедливости и спокойной жизни. У нас нет лидеров. Сейчас каждый лидер и герой. У нас есть символы мирной самоорганизации. И действия наши мирные. Вы нас запугиваете, бьете и убиваете. Мы созидаем в ответ. Энергия нашей ярости и боли питает способность сопереживать и творить. Мы — большинство. За нами правда. Рубите нам головы? Знайте, на месте каждой срубленной вырастут 3 новые».









— Мы предполагаем, что коммунальщики будут перекрашивать Змея. По крайней мере, белый переделают в зеленый. Но ничего: как только зеленый подсохнет, мы его перекроем обратно белым. К тому, что здесь будет дежурить ОМОН и охранять «цмока», мы, честно говоря, не готовы, — рассказали Onliner жители Уручья.

Дойдет ли до того, что несколько крепких мужчин в форме будут круглосуточно охранять «цмока» от трендовых цветов сезона лето/осень 2020, пока непонятно.





Бело-красно-белыми стали ночью и общие балконы многоэтажек, расположенных на улице Леси Украинки. Утром они выглядели так (фото из Telegram-канала #МотолькоПомоги :





Однако уже к 12 часам от красных полос почти не осталось следа: местные коммунальщики строго следят за соблюдением порядка и проектного облика зданий.







