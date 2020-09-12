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Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

12.09.2020 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минувшая ночь добавила бело-красно-белых цветов Минску. Очевидно, что некоторые горожане не спали долгие часы, чтобы через искусство обозначить свою позицию. К уже привычным протестам, выражающимся в развешивании флагов и лент на жилых домах, присоединились принципиально новые. Так, скульптура Змея Горыныча, размещенная в сквере на улице Руссиянова, заиграла новыми красками (понятно какими).

Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

Авторы перформанса оставили «записку»: «Мы народ Беларуси. Мы все соседи. И мы на стороне перерождения, на стороне света и добра. И мы не хотим сражений! Мы хотим справедливости и спокойной жизни. У нас нет лидеров. Сейчас каждый лидер и герой. У нас есть символы мирной самоорганизации. И действия наши мирные. Вы нас запугиваете, бьете и убиваете. Мы созидаем в ответ. Энергия нашей ярости и боли питает способность сопереживать и творить. Мы — большинство. За нами правда. Рубите нам головы? Знайте, на месте каждой срубленной вырастут 3 новые».

Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру
Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

— Мы предполагаем, что коммунальщики будут перекрашивать Змея. По крайней мере, белый переделают в зеленый. Но ничего: как только зеленый подсохнет, мы его перекроем обратно белым. К тому, что здесь будет дежурить ОМОН и охранять «цмока», мы, честно говоря, не готовы, — рассказали Onliner жители Уручья.

Дойдет ли до того, что несколько крепких мужчин в форме будут круглосуточно охранять «цмока» от трендовых цветов сезона лето/осень 2020, пока непонятно.

Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

Бело-красно-белыми стали ночью и общие балконы многоэтажек, расположенных на улице Леси Украинки. Утром они выглядели так (фото из Telegram-канала #МотолькоПомоги:

Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

Однако уже к 12 часам от красных полос почти не осталось следа: местные коммунальщики строго следят за соблюдением порядка и проектного облика зданий.

Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру
Бело-красно-белый Змей Горыныч. В Уручье «обновили» популярную скульптуру

 
Теги: Минск
 
 
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Минувшая ночь добавила бело-красно-белых цветов Минску. Очевидно, что некоторые горожане не спали долгие часы, чтобы через искусство обозначить свою позицию. К уже...
 
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