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В Гродно пьяный мужчина в троллейбусе хвастался своим «прибором»
Источник материала: Навiны
В Гродно правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в хулиганстве.
Как сообщили в милиции, в начале августа он после употребления спиртного в компании отправился на троллейбусе домой. Решив «привлечь к себе внимание, гражданин стал демонстрировать окружающим свой половой орган».
Паассажиры позвонили по «102». В отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК «Хулиганство».
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В Гродно правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в хулиганстве.
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