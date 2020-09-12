В Гродно пьяный мужчина в троллейбусе хвастался своим «прибором»

В Гродно правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в хулиганстве.

Как сообщили в милиции, в начале августа он после употребления спиртного в компании отправился на троллейбусе домой. Решив «привлечь к себе внимание, гражданин стал демонстрировать окружающим свой половой орган».

Паассажиры позвонили по «102». В отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК «Хулиганство».