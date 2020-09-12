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В Гродно пьяный мужчина в троллейбусе хвастался своим «прибором»

12.09.2020 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродно правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в хулиганстве.

Как сообщили в милиции, в начале августа он после употребления спиртного в компании отправился на троллейбусе домой. Решив «привлечь к себе внимание, гражданин стал демонстрировать окружающим свой половой орган».

Паассажиры позвонили по «102». В отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК «Хулиганство».

 
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В Гродно правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в хулиганстве.
 
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